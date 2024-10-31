'Главная битва осени': оккупанты нацелились на важный город Донецкой области

Российские войска не отказываются от своих захватнических планов и пытаются наступать на Кураховском направлении.

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Оккупанты прилагают немало усилий, чтобы захватить город / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

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Российские войска активизируют наступательные действия

Враг хочет охватить Курахово с трех сторон

Российские войска продолжают проводить наступательные действия на востоке Украины, в частности враг пытается продвигаться на Кураховском направлении. Военный обозреватель Давид Шарп в эфире Radio NV рассказал, что именно битва за Курахово может стать главным событием на фронте этой осенью.

По его словам, вокруг Курахово сейчас происходят ключевые события.

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"Дело в том, что осень скоро заканчивается. Такого рода эпитеты - это немного для приукрашивания. Но если подойти чисто по-деловому, то вблизи Курахово сейчас развиваются основные события. Если мы говорим вообще о битве за Донецкую область и, в частности, за ее юг, то именно сейчас, в последние недели осени (как можно догадаться, это видно, глядя на карту, понятно по усилиям российского командования) оккупанты собираются захватить Курахово", - считает Шарп.

Курахово / Инфографика: Главред

По мнению военного эксперта, оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы охватить город с трех сторон.

"Курахово - это важный населенный пункт, безусловно. Его достаточно правильно называют транспортным хабом. И поэтому в ближайшие дни и недели именно эта битва - главное событие фронта, если, конечно же, не возникнут какие-то сюрпризы", - подчеркнул Давид Шарп.

Кто такой Давид Шарп Давид Шарп - израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, ситуация в Покровске тяжелая, но контролируемая украинскими властями. По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Цехоцкого, администрация города работает максимально активно, выполняя все функции как власти, так и гуманитарной миссии. Офицер добавил, что за текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта, в отдельных местах бои продолжаются.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что на Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт. Вместе с тем, ВСУ продолжают вести активную оборону. Отступая, наносят врагу большие потери.

При этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои уже 2 года, там большие разрушения и максимальное скопление вражеских сил, при этом ситуация сложилась сложная, и она угрожает обороне.

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