"Гомики из Москвы понаехали": крымчанин жестко послал непрошеного гостя из РФ

Житель Крыма послал понаехавших из Москвы / Скришот

В захваченном Россией Крыму один из местных жителей в нецензурной форме высказался о приезжих из Москвы.

Конфликт между крымчанином и "понаехавшим" произошел на почве недовольства местных жителей засильем приезжающих на полуостров из РФ. Соответствующее видео у себя в Telegram-канале опубликовал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

Добавим, что возникший спор между жителем Крыма и россиянином быстро перерос в нецензурную брань.

Крымчанин сказал россиянину, что на полуострове живут замечательные люди, а "п*дарасы из Москвы понаехали".

Добавим, что россиянин в долгу не остался и назвал оппонента "быдлом".

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