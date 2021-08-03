"Гомики из Москвы понаехали": крымчанин жестко послал непрошеного гостя из РФ

В Крыму разгорелся нецензурный конфликт между местным жителем и гостем из РФ.
В захваченном Россией Крыму один из местных жителей в нецензурной форме высказался о приезжих из Москвы.
Конфликт между крымчанином и "понаехавшим" произошел на почве недовольства местных жителей засильем приезжающих на полуостров из РФ. Соответствующее видео у себя в Telegram-канале опубликовал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.
Добавим, что возникший спор между жителем Крыма и россиянином быстро перерос в нецензурную брань.
Крымчанин сказал россиянину, что на полуострове живут замечательные люди, а "п*дарасы из Москвы понаехали".
Добавим, что россиянин в долгу не остался и назвал оппонента "быдлом".
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.