"Громадные долги": под Харьковом медики из-за проблем с зарплатой перекрыли трассу

Под Харьковом медики из-за проблем с зарплатой перекрыли трассу/ suspilne.media

Под Харьковом медики устроили акцию протеста, временно перекрыв трассу "Киев-Харьков-Довжанский" ‒ требуя погасить задолженность по зарплате. Об этом 24 июля передает Суспильне Харкив.

Журналисты сообщают, что десятки работников Валковской центральной районной больницы во время пикета стали на переходе через трассу, заблокировав проезд автомобильного транспорта. Кроме того, люди перекрывали и объездные пути.

В руках у некоторых протестующих были плакаты с надписями "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы - нет!", "Сокращению медиков - нет!", "Зарплата - без задержки", "Достойную зарплату медикам". Как рассказывают участники акции, им не платят зарплату уже 3 месяца, хотя обещают погасить долги каждую неделю.

"Ковидные" за апрель мы так и не получили. Теперь говорят, что наше руководство неправильно передавало сведения. У нас столько было больных! Реанимацию, как могли, расширяли, а теперь, получается мы сидим без зарплаты", ‒ высказалась младшая медсестра отделения больницы Валентина Шигапова.

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Напомним, ранее в минувшем году врачи из Винницы вышли на протесты. Вместо обещанной тройной зарплаты в апреле медикам доплатили по 83 копейки. Медики требовали от государства выплатить положенные им по закону деньги.

В Харькове 18 мая сотрудники скорой помощи вышли на массовую акцию протеста по причине преступных действий руководства. Они уверяют, что их заставляют коронавирус записывать, как пневмонию.

По словам участников акции протеста, были случаи, когда они привозили пациентов с явными симптомами Covid-19, а людей отказывались принимать в инфекционную больницу.