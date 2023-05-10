Хотели поскорее вернуться домой: родственники рассказали подробности гибели саперов на Херсонщине

Саперы проводили разминирование Чернобаевского аэропорта в Херсонской области и попали под обстрелы оккупационных войск страны-агрессора России.

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Александр Ходаковский, Андрей Орлов и Игорь Соловьев со своими женами / Коллаж: Главред, фото: Instagram

В Херсонской области 6 мая оккупационные войска агрессора России обстреляли группу саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Погибли шесть саперов: Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.

Obozrevatel пишет, что в субботу, 6 мая, саперы проводили разминирование Чернобаевского аэропорта и попали под обстрел российских оккупационных сил. Сначала вражеские войска сбросили на людей взрывчатку с беспилотника. После детонации мин и взрыва, россияне ударили по участку артиллерией.

Родственники погибших рассказали подробности биографии героически погибших украинских саперов.

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Журналисты пишут, что накануне саперы плохо спали и хотели поскорее вернуться домой.

Александр Ходаковский был из Херсона и жил своей работой

У погибшего 38-летнего водолаза-сапера Александра Ходаковского остались жена и две дочери-близнецы, 11-летние Александра и Анна.

Его супруга Элина вспоминает, что 6 мая она, как обычно, позвонила Александру. На часах показывало 7:30. Муж уже был на работе.

Александр Ходаковский и его супруга Элина / Instagram Элины

"Я еще говорю ему: "Саша, чего ты так рано на работе?" А он отвечает: "Мы тут уже все собрались. Почему-то сегодня всем не спится". В 13 часов я его набрала снова, но он не взял трубку. А в 15 часов меня словно подкинуло, я поняла, что прошло два часа, а он так и не перезвонил, и даже смайлик не прислал. Он обычно старался, чтобы мы не волновались, и как-то давал о себе знать. Через некоторое время перезвонила София, жена их командира Игоря Соловьева, и стала говорить, что случилась беда", - рассказала Элина.

Вечером ей позвонил начальник супруга и рассказал о трагедии. Российские войска обстреляли украинских саперов с беспилотника. После этого оккупанты ударили артиллерией по участку. Тела погибших долго не могли забрать с места по причине вражеского артиллерийского обстрела.

У Александра Ходаковского остались две дочери / Facebook Херсонской областной администрации

Александр и Элина познакомились 13 лет назад. Девушка работала официанткой в одном из кафе Херсона. Однажды Александр пришел в заведение и спустя время стал заходить туда чаще.

"Уже через две недели он сделал мне предложение. Конечно, я сразу выходить замуж за него не согласилась. Поженились мы уже в 2017 году, тогда у нас уже были две дочки-двойняшки", - поделилась Элина.

Александр любил свою работу и жил ею. После вторжения российских оккупационных войск и захвата Херсона он вывез свою семью в безопасное место, а сам решил продолжить работу в другом регионе.

Александр после захвата Херсона перевез семью в безопасное место, а сам переехал работать в другой регион / Facebook Элины Ходаковской

"У них были разные ситуации, но он никогда мне не рассказывал о них. О том, что он ранен осколком в голову, я случайно узнала только через две недели, он ничего мне не сообщил. На все мои уговоры уехать он отвечал, что не может, кто будет помогать людям, если не он", - сказала Элина.

Женщина работает воспитателем-логопедом в детском саду и параллельно учится на втором курсе педагогического факультета в Херсонском госуниверситете.

Игорь Соловьев служил в Крыму до оккупации полуострова

Жена погибшего 32-летнего сотрудника ГСЧС Игоря Соловьева написала пост под фотографией погибших саперов в Instagram.

"Знаете, кто они? Они те, кто каждый день, рискуя собой, уничтожают вражеские снаряды. Каждый из них любил свою работу. Они ставили свою работу на первое место. Когда во время оккупации они вынужденно покинули свой город Херсон, они считали себя предателями. Хотя в тот момент их разыскивали эти твари и это был единственный шанс выжить.

Жена Игоря Соловьева опубликовала фото мужа с коллегами по работе / Instagram Софии Соловьевой

Они были участниками АТО. Они не боялись за себя, они мечтали и делали все для нашего будущего. Они любили то, что делали, и были лучшими в своей профессии. У каждого из них есть семья, дети, но сегодня восьмеро детей стали сиротами, а шесть молодых женщин – вдовами. В 28 лет я вдова… Не хочу в это верить", - написала женщина.

У Игоря Соловьева осталась маленькая дочь / Instagram Софии Соловьевой

У Игоря осталась 2-летняя дочка. София рассказала, что девочка очень любит отца, все время хотела к папе и никуда его не отпускала.

"Накануне, 5 мая, дочка устроила даже небольшую истерику, все время кричала "Тато, тато!". Мы с мужем обычно созванивались один раз в день, поздно вечером, когда он возвращался с работы. Мы пока живем в другом городе, а он был в Херсоне. Тут мне даже пришлось набрать его днем, чтобы успокоить дочку. Но все равно на душе было тревожно", - сказала София.

На другой день София отправилась с дочкой на занятия и решила днем позвонить мужу. Супруг взял трубку в 12:20. Сказал, что все в порядке, в то же время в Херсоне в выходные по причине сильных обстрелов российских войск был объявлен комендантский час. Но связь работала. Игорь обещал позвонить после того, как освободится. Это был последний разговор Игоря и Софии.

Игорь Соловьев и его жена София / Instagram Софии Соловьевой

"А потом позвонила кума и сообщила, что был подрыв и пока не известно, кто выжил. У Игоря в ГСЧС работает младший брат. Я стала звонить ему, он уже прибежал на место происшествия, сказал, что пока не известно, кто выжил. Через некоторое время он сообщил, что тела невозможно опознать, но у одного на руке есть браслет, такой же, как я дарила мужу, а в его кармане звонит мобильный телефон", – сказала София.

"Тела с места гибели удалось забрать в 19 часов. Только два человека из группы выжили, включая фельдшера, – они оказались по другую сторону машины. Российский дрон прилетел целенаправленно убить пиротехников. Он сбросил боеприпас в гущу людей", – считает София.

Игорь Соловьев руководил группой саперов, он очень гордился тем, что сохранял своих людей целыми и невредимыми.

Соловьев был руководителем группы саперов, которые погибли после российского вражеского обстрела / Instagram Софии Соловьевой

Сапером Игор работал 14, 5 лет. До 2014 года Соловьев служил в Керчи в Крыму. После оккупации он покинул полуостров. В 2022 году пришлось бежать из Херсона, когда оккупанты РФ захватили город и искали участников АТО на Донбассе (сам Игорь тоже был участником войны на Донбассе).

София рассказала, что к ним домой 4 раза приходили россияне и искали Игоря. Определенное время группа саперов не работала, потому что решался вопрос, куда их направить. Саперы очень переживали и чувствовали себя чуть ли не предателями.

Андрей Орлов разминировал Новобогдановку и Запорожскую область

Среди погибших саперов и 40-летний Андрей Орлов. Друзья рассказали, что Андрей был очень хорошим товарищем. У него остались супруга Орыся и 9-летний сын Даниил.

У Андрея Орлова остался сын / Facebook Андрея Орлова

Орлов много лет был сапером ГСЧС. Его кума Оксана говорит, что он часто рассказывал, как они проводили разминирование территории после взрывов военных складов в Новобогдановке и Лозовой в 2005-2006 годах.

Андрей в 2015-м году был участником АТО на Донбассе. В начале 2022 года вернулся в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Когда началось вторжение и россияне зашли в Херсон, они успели оттуда эвакуироваться. Захватчики разыскивали всех участников АТО – к сожалению, в Херсоне хватало тех, кто сдавал им наших ребят", - рассказала Оксана.

Андрей Орлов с женой Орысей / Facebook Орыси Орловой

Андрей и его товарищи проводили разминирование Херсонской и Запорожской областей. Российские оккупационные войска особенно много мин оставили в Высокополье, где были ожесточенные бои. Там до сих пор происходят случаи взрывов мин.

Андрей в свободное время любил ходить на рыбалку с друзьями.

"Его многие знали в городе и области. Он был очень добрый, отзывчивый, никому не отказывал в помощи. Абсолютно бескорыстный. В тот день он разговаривал с женой по телефону, с моим мужем, со знакомой. Говорил, что постараются работу закончить пораньше. Это было примерно в 13 часов, а в 16 их уже не стало", - сказала кума погибшего Оксана.

Шесть саперов погибли в Херсонской области / Facebook Херсонской областной администрации

Точная дата похорон погибших украинских спасателей пока неизвестна. Должны провести экспертизу ДНК и после этого тела передадут родным.