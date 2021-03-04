Как безработным помогут на время карантина - закон вступил в силу

С 4 марта 2021 года вступил в силу закон расширении помощи безработным украинцам как на время карантина, так и в случае чрезвычайных ситуаций.
В Украине вступил в силу закон о расширении помощи безработным украинцам не только на период коронавирусных карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Текст был опубликован в издании Голос Украины.
Данный закон депутаты Верховной Рада девятого созыва приняли в начале февраля нынешнего года. Причем изначально такую помощь народные депутаты хотели предусмотреть лишь на период других карантинов.
Согласно документу, Кабинет министров получает право определять:
- порядок предоставления помощи украинцам по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации;
- размер такой помощи и срок ее предоставления;
- порядок возврата средств, которые направлены на финансирование такой помощи.
До этого в законодательстве Украине было прописано лишь предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, которые утратили часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.
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Напомним, ранее сообщалось:
- По состоянию на 1 января 2021 года Госслужба занятости зарегистрировала 459 тысяч безработных украинцев.
- Также сообщалось, что в Украине большинство соискателей работы являются женщинами – 56% от общего числа официально зарегистрированных безработных
- Экономист Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина прогнозировала, что Украине следует готовиться к большим потерям и новым сокращениям рабочих мест - из-за новой волны коронавируса COVID-19