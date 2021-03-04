Как безработным помогут на время карантина - закон вступил в силу

Как безработным помогут на время карантина / УНИАН

В Украине вступил в силу закон о расширении помощи безработным украинцам не только на период коронавирусных карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Текст был опубликован в издании Голос Украины.

Данный закон депутаты Верховной Рада девятого созыва приняли в начале февраля нынешнего года. Причем изначально такую помощь народные депутаты хотели предусмотреть лишь на период других карантинов.

Согласно документу, Кабинет министров получает право определять:

порядок предоставления помощи украинцам по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации;

размер такой помощи и срок ее предоставления;

порядок возврата средств, которые направлены на финансирование такой помощи.

До этого в законодательстве Украине было прописано лишь предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, которые утратили часть дохода из-за ограничительных мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19.

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