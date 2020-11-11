Как обманывают украинцев: в Сети показали схему мошенников через OLX

Мошенники при помощи схемы получают доступ к банковской карте владельца / Фото pixabay.com

Украинцев предупредили о новой схеме обмана через сервис OLX. Мошенники создают фальшивый фишинговый сайт, при помощи которого обманутый человек предоставляет доступ аферистам к своей банковской карте.

Как сообщает Киев оперативный в Facebook, схема выглядит следующим образом. Покупатель пишет продавцу о намерении купить товар через OLX-доставку. После этого продавцу отправляют ссылку, по которой он, по задумке мошенников, должен перейти и ввести номер своей карты, а также актуальную информацию о денежном балансе. Далее фишинговый сайт просит ввести код из смс для подтверждения так называемой оплаты. В результате мошенники получают доступ к банковской карте продавца.

"Вуаля, и вы сами открыли доступ злоумышленникам к своей карте. Будьте внимательны, друзья! Не ведитесь на разводы мошенников", - подчеркивают авторы сообщества.

В комментариях пользователи социальной сети пишут, что уже сталкивались с такой схемой.

"Такая ситуация случилась со мной. Написали мне через телеграмм, с олх. Прикрепили фото и захотели купить товар через олх доставку. Еще и сбросили ссылку типа разбирись как правильно делать, а потом ссылку что типа они оплатили. В итоге муж вовремя среагировал, ему позвонил представитель и сказал что с его счета 3 попытки снять деньги. Карту банк сразу заблокировал. Главное не переходить по ссылкам.И общаться только через олх если что . Слава Богу все обошлось!!!!" – отметила Yuliya Ukhartseva.

"Я с таким уже столкнулся. Но когда вчитаться, что смс подтверждает ПЕРЕВОД денег, а не получение - обратился в ПриватБанк. Банк сразу сказал, что это мошенники!" – написал Роман Корчевный.

Мошенники на OLX