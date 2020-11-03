Как завершить войну на Донбассе: Киев предложит в ТКГ новый документ

Первый президент Украины озвучил два важных пункта нового документа / УНИАН

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев намерен предложить на переговорах Трехсторонней контактной группы новый документ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Первый пункт документа – прекращение войны. Об этом Кравчук рассказал в интервью Интерфакс-Украина и уточнил, что у представителей оккупантов это основополагающее условие вообще не упоминается.

"Если читать их документ, а я его листал, там есть вещи разные, но там нет самого первого – чтобы это все начать, нужно прекратить войну. Первое, что мы сделаем, мы скажем: прекращаем войну, дальше передача контроля над границей, все выходят, незаконные вооруженные формирования, наемники, остальные покидают территорию Украины, и мы войну прекращаем", – объяснил Кравчук.

Второй шаг – это выборы на ныне временно оккупированных территориях по украинскому законодательству.

"Это два условия, без которых ничего дальше нельзя сделать", – подчеркнул он.

Кравчук добавил, что только после выполнения этих условий можно будет заниматься восстановлением экономики и нормализацией жизни на временно оккупированных территориях.

"То есть это уже совершенно конкретные экономические, социальные, политические, правовые шаги. Наш документ будет построен таким образом. Мы не хотим принимать документ, который нельзя будет выполнить", – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

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Напомним: