В МОН рассказали, пойдут ли дети в школу осенью

И.о. министра образования рассказал об обучении в школах осенью / Фото: УНИАН

В сентябре дети должны пойти в школу, хотя в случае обострения ситуации с коронавирусом в Украине может быть опять введен дистанционный режим, заявил новоназначенный и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Об этом Шкарлет рассказал в интервью изданию LB.ua.

"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - объяснил он.

По его словам, сейчас в министерстве разрабатывают запасные варианты.

"Возможно, смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", - уточнил Шкарлет.

И.о. министра образования обратил внимание на то, что дистанционное образование – это не совсем образование.

"Я общался с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование — это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение - будет социальное сиротство", - сказал он.

Читайте такжеДистанционное образование для украинских школьников: к чему готовиться родителямНапомним, ранее временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что новый учебный год для школьников, скорее всего, начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса - с 17 сентября.

По ее словам, решения Кабмина о начале учебного года пока что нет.

Решение будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Украине.

"Безусловно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", – сказала она.