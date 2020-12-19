Катар возобновил авиарейсы из Украины

Самолет регулярно будет летать из Дохи в Борисполь.
Из столицы Катара – Дохи – в киевский аэропорт Борисполь после многомесячного перерыва авиакомпания Qatar Airways возобновила прямые регулярные рейсы.
Как сообщило профильное издание avianews.com, вынужденный перерыв был связан с пандемией коронавируса.
Отмечается, что в первые недели авиакомпания будет осуществлять полеты три раза в неделю, а с 4 января частота увеличится до четырех раз в неделю.
Расписание прямых рейсов Киев – Доха Qatar Airways с 18 декабря:
Доха-Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50, среда, пятниця, субота;
Киев-Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30, среда, пятниця, суббота.
Четвертый рейс будет выполняться по понедельникам по тому же графику, начиная с 4 января 2021 года.
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