Катар возобновил авиарейсы из Украины

Возобновились авиарейсы из Катара в Украину / Reuters

Из столицы Катара – Дохи – в киевский аэропорт Борисполь после многомесячного перерыва авиакомпания Qatar Airways возобновила прямые регулярные рейсы.

Как сообщило профильное издание avianews.com, вынужденный перерыв был связан с пандемией коронавируса.

Отмечается, что в первые недели авиакомпания будет осуществлять полеты три раза в неделю, а с 4 января частота увеличится до четырех раз в неделю.

Расписание прямых рейсов Киев – Доха Qatar Airways с 18 декабря:

Доха-Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50, среда, пятниця, субота;

Киев-Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30, среда, пятниця, суббота.

Четвертый рейс будет выполняться по понедельникам по тому же графику, начиная с 4 января 2021 года.

Qatar Airways будет использовать на рейсах в Украину среднемагистральный самолет Airbus A320, который рассчитан на перевозку 132 пассажиров. В салоне бизнес-класса размещено 12 сидений, в салоне эконом-класса – 120 кресел.