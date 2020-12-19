УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Катар возобновил авиарейсы из Украины

19 декабря 2020, 19:00
Прослушать новость
Остановить

Самолет регулярно будет летать из Дохи в Борисполь.

Катар, Доха
Возобновились авиарейсы из Катара в Украину / Reuters

Из столицы Катара – Дохи – в киевский аэропорт Борисполь после многомесячного перерыва авиакомпания Qatar Airways возобновила прямые регулярные рейсы.

Как сообщило профильное издание avianews.com, вынужденный перерыв был связан с пандемией коронавируса.

Отмечается, что в первые недели авиакомпания будет осуществлять полеты три раза в неделю, а с 4 января частота увеличится до четырех раз в неделю.

Расписание прямых рейсов Киев – Доха Qatar Airways с 18 декабря:

  • Доха-Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50, среда, пятниця, субота;

  • Киев-Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30, среда, пятниця, суббота.

Четвертый рейс будет выполняться по понедельникам по тому же графику, начиная с 4 января 2021 года.

Qatar Airways будет использовать на рейсах в Украину среднемагистральный самолет Airbus A320, который рассчитан на перевозку 132 пассажиров. В салоне бизнес-класса размещено 12 сидений, в салоне эконом-класса – 120 кресел.

  • Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал перспективы возобновления пассажирских авиаперелетов между Украиной и Евросоюзом.

  • В Румынии приняли решение о приостановке авиационного сообщения с Украиной.

  • С 8 августа Египет требует от иностранцев результат ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию страны.

Катар авиарейсы Доха новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Катар возобновил авиарейсы из Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​ В Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаунВ Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаун Умер мэр Харькова Геннадий КернесУмер мэр Харькова Геннадий Кернес Назван мировой лидер, завоевавший доверие украинцевНазван мировой лидер, завоевавший доверие украинцев Жесткий карантин: школам предлагают продлить каникулыЖесткий карантин: школам предлагают продлить каникулы
Следующий материал

Последние новости

19:05
Еще одна страна ввела санкции против режима Лукашенко
19:00
Катар возобновил авиарейсы из Украины
18:31
Врач предупредила о новой вспышке коронавируса в Украине Видео
18:30
"Не будьте слабыми дураками": Трамп сделал новое заявление о выборах в США Видео
18:17
Гороскоп для всех на 20 декабря: денежная пруха, взрывные ситуации и помощь "крыши" Видео
Реклама
17:52
Под Одессой директора детдома обвинили в растлении малолетних
17:46
Остался только каркас: под Херсоном сгорела главная новогодняя елка​ Видео
17:25
У Трампа выдвинули новое обвинение против России Видео
17:08
Прогноз погоды на 20 декабря: часть Украины окажется в снежном плену Видео
17:08
В Одессе в контейнере с бананами обнаружили много кокаина Фото Видео
16:52
Ляшко разгромил популярный миф о вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
16:36
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
16:34
В ЮАР обнаружили три варианта мутации штамма Covid-19 Видео
16:22
"Путин – не дьявол": архитектор из Австрии вспомнил Гитлера и объяснил строительство театра в Крыму Видео
15:59
Восточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты Видео
15:48
Мощный  взрыв в коронавирусной больнице в Турции: число жертв возросло Видео
15:31
Перенос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколе Видео
15:15
Переговоры по Донбассу и оружие для Украины: эксперт раскрыл планы Байдена Видео
15:00
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
15:00
Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня Фото Видео
Реклама
14:48
Экс-посол США в России объяснил, почему Байден не будет дружить с Путиным Видео
14:31
Учреждения культуры и туризма во время карантина: стали известны условия работы Видео
13:57
Когда Украина получит новый транш от МВФ: Шмыгаль назвал сроки и условие Видео
13:56
Семейные врачи будут тестировать украинцев на коронавирус - Минздрав Видео
13:41
"Мнимая поддержка": в Крыму огрызнулись из-за "заигрывания" Киева с Анкарой Видео
13:02
У Путина сделали заявление о критике вакцины Спутник V Видео
12:56
Нападение на журналистку в Киеве: в полиции раскрыли подробности о задержанном Видео
12:32
В России рассказали о судьбе подаренной Лаврову иконы из Луганска
12:29
В Украине изменились правила тестирования на коронавирус - Степанов Видео
12:21
Погода в Украине на Новый год и Рождество: синоптики резко изменили прогноз Видео
11:54
Гороскоп на 19 декабря для всех: семейный переворот, деловая непруха и обретение покровителя Видео
11:37
Зеленский "выругался" в адрес Порошенко, опубликовано видео троллинга Видео
11:28
В США после укола вакцины Pfizer у пяти человек появилась аллергия Видео
11:24
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
10:58
У Трампа Россию назвали "врагом" и жестко припечатали Путина Видео
10:39
Разгон ФОПов может закончиться для Зеленского Ростовом мнение
10:28
Эксперт объяснил, как украденная из Луганска икона через Балканы попала к Лаврову
10:19
За сутки в Киеве обнаружили более 1300 случаев заражения коронавирусом Видео
10:05
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
09:59
США решили сэкономить на России: закроют последние генконсульства Видео
Реклама
09:44
При взрыве баллона с кислородом в больнице Турции погибли 8 человек Видео
09:33
"Это унижение": врач предупредила о ключевой проблеме во время пандемии Видео
08:55
Авиакатастрофа под Чугуевом: Дроздов отреагировал на врученное ему подозрение Видео
08:54
Без новогодних утренников и гуляний: в Украине ужесточили карантин Видео
08:48
Бункерный нежилец: Путин не просто болен, а болен фатально мнение
08:28
Синди Кроуфорд голая в снегу показала дерзкое фото
08:19
Дело Татарова: у Зеленского похвастались, как не пустили сотрудников НАБУ в ОП Видео
08:10
Коронавирус в Украине 19 декабря – за сутки выявили еще почти 12 тысяч больных Видео
08:10
Прогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год Водолея
08:00
Модные французские косички на короткие волосы для эффектного образа - фото Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять