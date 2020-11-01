Киевский мост Патона "заминирован"

Движение через мост Патона перекрыто в обе стороны.
В воскресенье, 1 ноября, в Киеве "заминировали" один из мостов через Днепр – мост Патона.
Движение через мост временно ограничено, говорится в Telegram-канале Патрульна поліція Києва.
К мосту Патона выехали взрывотехники и спасатели, сообщает 44.ua со ссылкой на сведения полиции.
"...правоохранители остановили движение транспорта на мосту в обе стороны. Информация о возможно минировании проверяется", – отметило издание.
Напомним, в Киеве не раз сообщали о минировании объектов инфраструктуры, но взрывчатку там не находили.
- Справка.Строительство моста Патона было начато в 1940 году. Мост построен в 1953 году, движение по нему было открыто 5 ноября того же года, пишет Википедия.
- Длина моста Патона составляет 1 км 543 метра. Мост Патона является частью Малой окружной дороги.
Автор: Екатерина Присяжнюк