Киевский мост Патона "заминирован"

Появилась информация о минировании киевского моста Патона / УНИАН

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве "заминировали" один из мостов через Днепр – мост Патона.

Движение через мост временно ограничено, говорится в Telegram-канале Патрульна поліція Києва.

К мосту Патона выехали взрывотехники и спасатели, сообщает 44.ua со ссылкой на сведения полиции.

"...правоохранители остановили движение транспорта на мосту в обе стороны. Информация о возможно минировании проверяется", – отметило издание.

Появилась информация о минировании киевского моста Патона / Скриншот

Напомним, в Киеве не раз сообщали о минировании объектов инфраструктуры, но взрывчатку там не находили.