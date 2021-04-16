Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве на Пасху

Киевлянам готовят дополнительные противоэпидемиологические меры.
Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о дополнительных карантинных ограничениях во время пасхальных празников.
Как подчеркнул он в ходе брифинга, карантин в Киеве могут ужесточить на Пасху и майские праздники.
Мэр Киева говорит, что в городе готовят дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.
"У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем", - заявил Кличко.
Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил журналистам в Раде, что в правительстве не будут инициировать новых ограничений на пасхальные и майские праздники.
"Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - добавил Степанов.
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Локдаун в Киеве:
- В Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.
- Как заявил мэр Виталий Кличко, поскольку эпидемическая ситуация в столице существенно не улучшается, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничений на две недели.
- Киев с 23 марта в "красной" зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.