Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве на Пасху

Киевлян предупредили об ужесточении карантина / УНИАН

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о дополнительных карантинных ограничениях во время пасхальных празников.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, карантин в Киеве могут ужесточить на Пасху и майские праздники.

Мэр Киева говорит, что в городе готовят дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.

"У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем", - заявил Кличко.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил журналистам в Раде, что в правительстве не будут инициировать новых ограничений на пасхальные и майские праздники.

"Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - добавил Степанов.

Читайте такжеУ Кличко оценили вероятность локдауна на Пасху

Локдаун в Киеве: