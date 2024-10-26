Комбриг 93-й ОМБр раскрыл, что будет победой Украины в войне

Павел Палиса рассказал о ситуации на фронте и заявил, что необходимо для победы Украины.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Главные тезисы:

В Украине может появиться мощная система безопасности

Потеря половины Украины - не будет считаться победой

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса с позывным "Хантер" рассказал, что он будет считать победой Украины в войне.

"Мир и победа - это очень разные вещи. Если мы потеряем пол-Украины - это не победа. Такой мир - лишь время перед следующей войной", - высказался Палиса в интервью для NV. видео дня

Он отметил, что потерял много друзей и много времени вдали от семьи, поэтому не хочет всю жизнь думать, что потерял это время просто так.

"Победа в моем понимании - это не только уничтоженная российская армия, но и усилия, которые мы должны приложить после этого. Так или иначе, после последнего выстрела в этой войне нужно будет сделать много, чтобы иметь настоящую победу. Я говорю о сильной Украине с мощной системой безопасности, с армией высокой готовности и растущим обществом", - пояснил комбриг 93-й ОМБр.

Что известно о 93-й бригаде Отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) - соединение механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Место дислокации - Днепропетровская область, входит в состав Оперативного командования "Восток". За время войны на востоке Украины бригада понесла наибольшие потери среди воинских частей ВСУ. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году бригада обороняла Украину на разных направлениях: Сумщина, Харьков, Изюм, Балаклея, Бахмут и Соледар.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные вернули позиции возле двух стратегически важных городов. Аналитики американского института изучения войны сообщили, что несмотря на давление армии России, ВСУ удалось восстановить позиции сразу на двух направлениях фронта - Торецком и Бахмутском.

В Курской области десантники ВСУ уничтожили солдат "элитной" бригады РФ. Операция ВСУ прошла на территории Курской области. Благодаря слаженным действиям украинских защитников противник понес значительные потери. На видео, которое обнародовали украинские защитники, видно семь ликвидированных оккупантов.

В СМИ раскрыли, что ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ. Украинские военные сразу открыли "охоту" на оккупантов и начали расставлять засады. Таким образом, за несколько дней первые три бронетранспортера и 30 военнослужащих.

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