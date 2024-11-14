Контрнаступ оккупантов провалился: ВСУ стабилизировали ситуацию на Курщине

Украинская операция в Курской области РФ продолжается.

https://glavred.info/ukraine/kontrnastup-okkupantov-provalilsya-vsu-stabilizirovali-situaciyu-na-kurshchine-10614410.html Ссылка скопирована

Разведка боем армии РФ оказалась неудачной / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха; 37 отдельная бригада морской пехоты.

Коротко:

ВСУ отбили вражеские атаки на Курском направлении

Северокорейские солдаты еще не были задействованы в штурмовых действиях

Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на фронте в Курской области РФ. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.

По его словам, сейчас ситуация в Курской области стабильная, однако российская армия все еще имеет ресурсы для возможных наступательных попыток.

видео дня

"Проверка боем у россиян прошла неудачно - потери в технике, личном составе.", - написал руководитель ЦПД.

Как отметил Коваленко, военные КНДР пока в штурмовых действиях не были задействованы, но находятся на позициях.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия страны-агрессора России перемещает подготовленные штурмовые группы военных на передовые позиции на юге Запорожской области. Но, по мнению спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, крупного наступления на этом направлении враг пока что организовать не способен.

Недавно в издании Financial Times говорилось о том, что следующие несколько месяцев войны в Украине будут критическими.До декабря линия фронта может сдвинуться на 30-35 километров. Украина попытается стабилизировать оборону и укрепить свои позиции на случай, если избранный президент США Дональд Трамп заставит ее вести переговоры со страной-агрессором РФ.

Пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик сообщала, что российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области, однако вражеские попытки не увенчались успехом. Армия РФ понесла значительные потери.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред