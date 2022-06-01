Контрудар ВСУ на Херсонщине: в Минобороны рассказали о "частичном успехе"

Оккупанты РФ оборудуют вторую и третью линию обороны в Херсонской области.
В Херсонской области, есть частичный успех, которого удалось достичь отдельными контрнаступательными действиями ВСУ.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Он отметил, что в Херсонской области противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи.
"В частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линию обороны. Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений ВСУ", - сообщил Мотузяник.
При этом он отметил, что ситуация непростая. Спикер напомнил, что оккупанты отключили мобильную связь в Херсонской области.
"Поэтому все очень сложно пока что", - добавил Мотузяник.
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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.
Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.
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