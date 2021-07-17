Коррупция в Борисполе: сотрудников аэропорта обвинили в торговле ПЦР-тестами

Сотрудников аэропорта Борисполь обвинили в коррупции / УНИАН

Пассажиры в аэропорту Борисполь рассказали о коррупционной схеме сотрудников аэровокзала, при которой работники сначала тянут время с ПЦР-тестами, а потом предлагают за $150 купить отрицательный результат теста на коронавирус.

Как рассказал в Facebook журналист Роман Кошмал, гражданин ОАЭ возвращался из Киева в Дубай и прибыл в аэропорт в 9 утра.

По его словам, на стойке регистрации ему в посадке на самолет отказали из-за отсутствия ПЦР-теста, а на слова о том, что ПЦР тест для граждан ОАЭ власть не требует, на стойке регистрации не реагировали.

"Представитель аэропорта предложил купить отрицательный результат теста в официальной лаборатории за $150. Оплата, конечно, кэшем. Мой друг купил этот тест ", — рассказывает Роман.

Он уточнил, что никаких проб у мужчины на исследования не брали, при этом это оказалось не единичным случаем.

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"По телефону я поговорил еще с одним парнем, которому также отказали в посадке на самолет и предложили решить все "на месте" за $150. Он тоже купил. Другого выхода, как купить, не было, потому что в Дубае нужно быть именно сегодня вечером", — пишет журналист.

Кошмал обнародовал фото, на которых видно дату и время "взятия" образца, официальную печать и бланк лаборатории CSD.

/ Фейсбук Р.Кошмала

"Вот теперь интересно, где искать правды. Ведь сотрудники аэропорта оттягивали время до последнего, чтобы мужчина не мог обратиться за помощью", — заключает Кошмал.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине появился новый нелегальный бизнес - подделка паспортов вакцинации для выезда в Евросоюз, заявил бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, в торговле псевдопаспортами замешаны медицинские работники, которые просто "выливают" препарат, чтобы внести дозы вакцины в ковид-сертификат как использованные.