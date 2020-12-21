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Krona Park II получил звание "Выбор года"!

21 декабря 2020, 16:18 новости компании

ЖК Krona Park II одержал победу в номинации "Жилой комплекс бизнес-класса в пригороде Киева" международного фестиваля-конкурса "Выбор года".

Премия учреждена в 2001 году и ежегодно отмечает лучшие бренды, соответствующие требованиям времени, работают на результат и искренне заботятся о каждом потребителе. В исследовании участвуют покупатели, эксперты, представители рекламных агентств, представители культуры и оргкомитет.

Krona Park II получил звание "Выбор года"

"Мы уделяем особое внимание общей концепции ЖК Krona Park II, продумываем каждую деталь, чтобы жители в собственном дворе могли удовлетворить все свои потребности - от занятий спортом до решения бытовых вопросов. Мы задаем новые стандарты качества строительства и приятно, что это отмечено", - прокомментировала Анастасия Давыдова, коммерческий директор компании девелопера Cityconsult Development.

ЖК Krona Park II - масштабный проект бизнес-класса в городе Бровары. На большой территории будет расположено 16 разноэтажных домов, а также полноценная инфраструктура. Школа, детский сад, спортивный и медицинский центры, стадион - созданы все условия для комфортной жизни.

На первых этажах зданий расположены коммерческие помещения, поэтому к услугам жителей: кафе, магазины, салоны, аптеки и многое другое. Во дворе комплекса предусмотрены зеленые зоны, детские площадки, спортивные локации, прогулочные и велосипедные дорожки. Для владельцев авто, проектом запланировано наземный многоуровневый паркинг. Поддерживать благоустройство и заниматься решением бытовых вопросов жителей будет эксплуатирующая компания с высоким качеством обслуживания - "ЖУС".

Комплекс окружает большое количество зеленых зон для активного отдыха и занятий спортом. Выгодное расположение обеспечивает пешую доступность ко всей основной торговой, развлекательной, социальной инфраструктуры центра города. Время до ближайшего метро - около 15 минут.

Строительство ведется с учетом всех законодательных норм и требований с применением натуральных экологических материалов.

Девелопер проекта Cityconsult Development, на счету которого более 370 000 кв. жилья, введенного в эксплуатацию - 15 домов в 3-х жилых комплексах. На этапе строительства находятся 18 домов в 7 ЖК (около 270 000 кв.).

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