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Куда можно выехать из Украины во время карантина: в ряде стран на границе нет ограничений

Украинцы могут попасть без ограничений на границе в четыре страны.

25 июня 2020, 15:13
Украинцы могут попасть в ряд государств без ограничений на границе – Куда поехать за границу
Граждане Украины могут попасть в ряд государств без ограничений на границе / Reuters

Государственное агентство развития туризма Украины сообщило, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.

Без ограничений на границе наших соотечественников готовы принимать в США, в Сербии, в Ирландии и в Албании, говорится в Telegram-канале ГАРТ.

По его данным, с 1 июля украинцы смогут попасть в Турцию без тестирования на коронавирус и самоизоляции, а Тунис можно будет посетить с 27 июня, но после прибытия нужно будет сдать тест.

В ГАРТе добавили, что для того, чтобы попасть в ряд других стран, гражданам Украины нужно будет придерживаться нескольких правил.

В какие страны еще могут попасть украинцы, и каких правил нужно придерживаться:

  • Черногория – нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан на протяжении последних 48 часов;
  • Беларусь, Великобритания – придется находиться на карантине на протяжении 14 дней.

Читайте такжеВенгрия полностью откроет КПП на границе с Украиной: в МИД озвучили датуРанее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса ряд стран, в частности, Украина, ввели карантин, пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме.

Также в обычном режиме перестал работать транспорт, было прекращено авиасообщение. Позже авиасообщение начали восстанавливать.

В Минздраве сообщали, что Украина по статистике относительно распространения коронавируса попала в список стран "красной зоны". В министерстве добавили, что это может сказаться на возобновлении авиасообщения с другими государствами.

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