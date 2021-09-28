Кулеба обвинил Венгрию: исключила Украину из схемы транзита газа по требованию РФ

Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с подписанием Венгрией контракта с Газпромом о транзите газа в обход Украины.

По его словам, это произошло с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России. "Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями - мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с Газпромом, но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину", - цитирует главу МИД Украины УНИАН.

По его словам, соглашение между Венгрией и Россией не отвечает интересам Украины.

"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации - Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", - добавил министр.

Он также призвал венгерскую сторону "не раскручивать эмоции" и напомнил о выпадах Будапешта в адрес Киева.

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Глава МИД подтвердил обращение к Европейской комиссии по поводу венгерско-российского контракта.

"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понимать, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского Союза в целом", - добавил он.

Газовый спор Украины и Венгрии: в чем причина

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.