УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба обвинил Венгрию: исключила Украину из схемы транзита газа по требованию РФ

28 сентября 2021, 14:19
Прослушать новость
Остановить

Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с подписанием Венгрией контракта с Газпромом о транзите газа в обход Украины.

По его словам, это произошло с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России. "Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями - мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с Газпромом, но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину", - цитирует главу МИД Украины УНИАН.

По его словам, соглашение между Венгрией и Россией не отвечает интересам Украины.

"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации - Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", - добавил министр.

Он также призвал венгерскую сторону "не раскручивать эмоции" и напомнил о выпадах Будапешта в адрес Киева.

Реклама

Читайте также"Газовая война" Киева и Будапешта: в МИД срочно вызвали "на ковер" венгерского посла

Глава МИД подтвердил обращение к Европейской комиссии по поводу венгерско-российского контракта.

"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понимать, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского Союза в целом", - добавил он.

Газовый спор Украины и Венгрии: в чем причина

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

viber
транзит газа Дмитрий Кулеба новости Украины новости Венгрии
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба обвинил Венгрию: исключила Украину из схемы транзита газа по требованию РФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступленияФинансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делатьПриметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать Воздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к праздникуВоздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к празднику Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношенийЛюбовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношений Об очень странном самоубийстве после расстрела в ПермиОб очень странном самоубийстве после расстрела в Перми

Последние новости

14:30

Виктор Павлик заговорил о дебюте в "Танцях з зікрами" в следующем сезоне: "Всякое может быть"

14:19

Кулеба обвинил Венгрию: исключила Украину из схемы транзита газа по требованию РФ Видео

14:05

Михаил Поплавский: "ТикТок – это эмоциональный бизнес" Фото Видео актуально

14:02

Прямые поставки газа из России в Украину: у Путина объявили о готовности к переговорам с Киевом

13:29

Кому из людей нельзя пить зеленый чай - объяснение диетолога

Реклама
13:14

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: Газпром резко обрубил поставки топлива в страны ЕС Видео

13:05

Учитывается ли кредитная история при оформлении кредита: факторы влияния реклама

12:55

Экстремальные заморозки в октябре: украинцев предупредили о дубаке и назвали даты Видео

12:20

Титушки Кивы и "сломанный" хребет: нардепа от ОПЗЖ обвинили в заказе нападения на ветерана АТО Видео

12:11

В Одессе с разницей в полчаса от коронавируса умерли муж и жена

12:06

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

11:57

"Большая стройка" Зеленского возведет в Кривом Роге современный 25-метровый бассейн

11:41

"Газовая война" Киева и Будапешта: в МИД срочно вызвали "на ковер" венгерского посла Видео

11:36

Висела и болтала ногами: в Житомире коп спас женщину, которая чуть не прыгнула с балкона на 12 этаже Видео

11:13

Венгрия вызвала посла Украины из-за недовольства сделкой Будапешта с Газпромом Видео

10:57

Умирающий ребенок в авто: в Одессе копы спасли задыхавшегося мальчика, домчавшись до больницы Видео

10:56

В Кривом Роге школьница попала в больницу из-за буллинга со стороны директора: все подробности Видео

10:38

"Это удар, и мы ответим": Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским Газпромом

10:35

Из-за России Украина скоро совсем забудет о Донбассе мнение

10:23

На Кировоградщине машинисты жарили яичницу на лопате прямо в топке локомотива Видео

Реклама
10:10

В аннексированном Крыму тигр откусил палец годовалому ребенку

09:58

Потопы, пожары и засуха: ученые предупредили о катастрофическом изменении климата Видео

09:42

В Украине гречка подорожает минимум на 20-30% - эксперты

09:41

"Блондинка номер один": Вера Брежнева эффектным красным платьем подчеркнула пышный бюст

09:28

Бус протаранил два грузовика: в результате жуткого ДТП на Николаевщине 11 раненых и погибших

08:58

Ученые рассказали, почему людям во время диеты нельзя смотреть зимние фильмы

08:53

"Будут отмазывать": в Мелитополе пьяный коп протаранил авто, а потом "подставил" жену"

08:40

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: долги, старые проблемы или удачные покупки

08:21

Число новых COVID-случаев в Украине за сутки выросло вдвое - свежая статистика Минздрава Видео

08:06

Субсидии на отопление для пенсионеров: за какой период и какие доходы учитываются

07:10

План Украины и крушение СП-2: в Нафтогазе напомнили преемнику Меркель об обещании по трубе Газпрома Видео

07:00

Астрологический прогноз на октябрь-2021: чем порадует и чем огорчит экватор осени Видео

06:48

Украинцев ждут холодные ночи с заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоды до конца сентября Видео

06:15

Подъем союзников Украины и новая коалиция в Германии: эксперт объяснил итоги выборов в Бундестаг Видео

06:14

Меркель 2.0 с акцентом на Россию: чего ждать от нового канцлера Германии мнение

05:51

Приметы на 28 сентября: что нельзя делать в день Никиты Видео

05:20

Врач назвал самую опасную консервацию для организма Видео

04:58

Медики указали на опасное последствие невосприимчивости тела к инсулину

04:39

Мощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жара Видео

04:10

"Было прилично и скромно": Вакарчук откровенно рассказал о своем самом первом свидании Видео

Реклама
03:50

В Украине резко подскочили месячные тарифы на газ: кому придется раскошелиться Видео

03:06

Какие продукты сокращают длительность жизни - ответ медиков

02:50

"Позор обоим": Настя Каменских показала игривое фото с Потапом

02:12

Примирения не будет: в Турции объяснили геополитический разлом с РФ по Крыму Видео

01:57

Может ли Путин пустить в ход ядерную кнопку - прогноз эксперта

01:45

Когда в Украине отмечается день генерального директора – День Босса – поздравления и картинки

01:20

Снега можно не ждать: какой будет зима в Украине Видео

01:15

Врач рассказала, обязательно ли сбивать температуру при коронавирусе

00:47

Топ-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг Видео

27 сентября, понедельник
23:53

"Традиция устарела": Аlyona Alyona разоткровенничалась об идеальной свадьбе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять