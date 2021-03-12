Ляшко назвал главное условие введения в Украине локдауна

Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что еще раз жесткий коронавирусный локдаун в Украине Кабмин введет, когда будет существовать угроза системе здравоохранения. Об этом чиновник рассказал во врем эфира на канале "Украина 24".

Пока угрозы системе здравоохранения нет, по словам Ляшко, и именно поэтому в стране действует адаптивный карантин.

"Если будет угроза коллапса системы здравоохранения, я, как главный санитарный врач, буду обращаться к правительству о введении жесткого карантина на территории всей Украины. Сегодня для того, чтобы этого не произошло, мы ввели адаптивный карантин", ‒ подчеркнул главный санитарный врач.

Ляшко также еще раз объяснил, как в Украине работает карантинное зонирование.

"Говорим об оранжевом уровне опасности - это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красный уровень и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики, системы здравоохранения. Каждый должен подумать: что он может сделать на данном конкретном месте для того, чтобы препятствовать росту количества случаев коронавирусной болезни", - отметил он.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине

Официально первая вакцина от коронавирусной инфекции прибыла в Украину 23 февраля. Индийский препарат CoviShield, который считается аналогом вакцины Astra Zeneca, поступил в количестве 500 тысяч доз.

Стартовала вакцинация в Украине 24 февраля. Первыми в очереди на прививку оказались медики, которые работают с коронавирусными пациентами. Далее началась вакцинация среди военных ООС на Донбассе.

Министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта заявил о проблемах в выполнении плана вакцинации в Украине. Государство планировало привить 10 тысяч граждан, однако вакцинировались только 3 тысячи человек.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить вакцинацию от коронавируса. Гарант считает, что вакцинация стабилизирует эпидемиологическую ситуацию в стране.