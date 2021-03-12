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Ляшко назвал главное условие введения в Украине локдауна

12 марта 2021, 12:52
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, помимо всего прочего, объяснил, почему в Украине введен и до сих пор действует адаптивный коронавирусный карантин.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что еще раз жесткий коронавирусный локдаун в Украине Кабмин введет, когда будет существовать угроза системе здравоохранения. Об этом чиновник рассказал во врем эфира на канале "Украина 24".

Пока угрозы системе здравоохранения нет, по словам Ляшко, и именно поэтому в стране действует адаптивный карантин.

"Если будет угроза коллапса системы здравоохранения, я, как главный санитарный врач, буду обращаться к правительству о введении жесткого карантина на территории всей Украины. Сегодня для того, чтобы этого не произошло, мы ввели адаптивный карантин", ‒ подчеркнул главный санитарный врач.

Ляшко также еще раз объяснил, как в Украине работает карантинное зонирование.

"Говорим об оранжевом уровне опасности - это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красный уровень и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики, системы здравоохранения. Каждый должен подумать: что он может сделать на данном конкретном месте для того, чтобы препятствовать росту количества случаев коронавирусной болезни", - отметил он.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине

  • Официально первая вакцина от коронавирусной инфекции прибыла в Украину 23 февраля. Индийский препарат CoviShield, который считается аналогом вакцины Astra Zeneca, поступил в количестве 500 тысяч доз.
  • Стартовала вакцинация в Украине 24 февраля. Первыми в очереди на прививку оказались медики, которые работают с коронавирусными пациентами. Далее началась вакцинация среди военных ООС на Донбассе.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта заявил о проблемах в выполнении плана вакцинации в Украине. Государство планировало привить 10 тысяч граждан, однако вакцинировались только 3 тысячи человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить вакцинацию от коронавируса. Гарант считает, что вакцинация стабилизирует эпидемиологическую ситуацию в стране.

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Минздрав Виктор Ляшко карантин в Украине локдаун
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