В Минздраве поведали, думают ли продлевать локдаун до Пасхи

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в деталях рассказал, существуют ли в ведомстве планы продлять коронавирусный локдаун до Пасхи - 2 мая.
Руководство Министерства здравоохранения не планирует вводить усиленные карантинные ограничения на пасхальные праздники в начале мая 2021 года. Об этом в эфире канала 1+1 сказал главный государственный санитарный врач и замглавы ведомства Виктор Ляшко.
"Сейчас он (локдаун ‒ Главред) не планируется. Мы в понедельник были селектор с президентом, где премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится встреча Всеукраинского совета церквей, еще дополнительно будут проработаны алгоритмы, которые уже разработаны Минздравом, чтобы в храмах все происходило в связи с противоэпидемическими нормами", ‒ отметил Ляшко.
Чиновник также добавил, что в Минздраве рекомендуют всем пожилым украинцам, украинцам с хроническими болезнями воздержаться от посещения храмов, а сделать освящение возле храма. Кроме того, по возможности врачи рекомендуют, чтобы в храм на Пасху на церемонию освящения кулича приходило минимальное количество домохозяек.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В 2021 году пасхальная корзина в Украине подорожала на четверть. Как сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в среднем в этом году за пасхальную корзину придется заплатить 780 гривен.
- Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
- По словам Степанова, в будущем Украине грозит новый штамм COVID-19 - с так называемой двойной мутацией.