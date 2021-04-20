В Минздраве поведали, думают ли продлевать локдаун до Пасхи

Ляшко поведал, думают ли в Минздраве продлять локдаун до Пасхи / УНИАН

Руководство Министерства здравоохранения не планирует вводить усиленные карантинные ограничения на пасхальные праздники в начале мая 2021 года. Об этом в эфире канала 1+1 сказал главный государственный санитарный врач и замглавы ведомства Виктор Ляшко.

"Сейчас он (локдаун ‒ Главред) не планируется. Мы в понедельник были селектор с президентом, где премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится встреча Всеукраинского совета церквей, еще дополнительно будут проработаны алгоритмы, которые уже разработаны Минздравом, чтобы в храмах все происходило в связи с противоэпидемическими нормами", ‒ отметил Ляшко.

Чиновник также добавил, что в Минздраве рекомендуют всем пожилым украинцам, украинцам с хроническими болезнями воздержаться от посещения храмов, а сделать освящение возле храма. Кроме того, по возможности врачи рекомендуют, чтобы в храм на Пасху на церемонию освящения кулича приходило минимальное количество домохозяек.

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