Мать спела колыбельную у гроба сына: во Львове простились с погибшим на фронте защитником Украины

Во Львове простились с украинским защитником Артемом Демидом.
Во Львове состоялась церемония прощания с украинским защитником Артемом Демидом, который героически погиб в войне с российскими оккупантами.
27-летний боец ВСУ погиб на Донбассе во время минометного обстрела оккупантов. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый и опубликовал фото с траурной церемонии.
Отметим, что во время церковной службы мать защитника спела последнюю колыбельную своему погибшему ребенку. При этом прощание состоялось в храме Гарнизона святых апостолов Петра и Павла.
"Львов прощается с Героем Артемием Демидом. Такие люди держат над нами небо. Молодые, но столь величественные. Артемий будет жить вечно в воспоминаниях и улыбках друзей и родных. Не забудем", – написал Садовый.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове медики лечат 10-летнюю Веронику из Донецкой области от тяжелого ранения, которая она получила после обстрелов оккупантов (а вся семья ее оказалась убита).
Дом девочки в Донецкой области обстреляли из танка. Российские оккупанты прицельно били в подвал, где прятались люди.
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