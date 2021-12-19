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Медик рассказала, как справиться с постковидным синдромом

19 декабря 2021, 16:39
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Врач советует переболевшим коронавирусом пролечиться в санатории.

Коронавирус
Коронавирус оставляет отпечаток / Фото Reuters

Многие из переболевших коронавирусом часто жалуются на то, что долгое время не чувствуют запахов и вкуса. Кроме того, у них также фиксируется потеря аппетита и веса. Поэтому после COVID-19, медики советуют пройти курс реабилитации и врач-пульмонолог Светлана Гук, в частности, пишут "Факты".

"Если раньше таких симптомов не было и они продолжаются дольше трех месяцев, вам необходимо углубленно обследоваться. Такое резкое похудение не характерно для COVID-19. При плохом восприятии запахов и тошноты можно заподозрить болезнь печени или желудочно-кишечного тракта. COVID-19 Гастроэнтеролог должен исключить патологию желудочно-кишечного тракта, а лор-врач выяснить, чем вызвано поражение слуха и воспаления в носоглотке. Думаю, было бы полезно полечиться в санатории, который занимается реабилитацией пациентов после COVID-19", – говорит Гук.

Также она отмечает, что после коронавируса появляется постковидный суставной синдром, нарушается углеводный обмен, появляются тромботические осложнения, инфаркты, сбивается сердечный ритм, человек страдает повышенной тревожностью и паническими атаками.

Даже, если коронавирус прошел бессимптомно, после него у людей появляется одышка и кашель.

"Если вы поправились, а одышка досаждает, как и легкое покашливание (однажды кажется, что состояние улучшилось, а на следующий снова становится хуже), следует углубленно обследоваться. По крайней мере сделать рентген или КТ, сдать анализы", - советует врач.

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Напомним, самый большой минус штамма "Омикрон" в том, что он более заразен, чем все остальные штаммы коронавируса.

Больной человек может инфицировать больше людей вокруг себя, рассказал инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Юрий Сухов.

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