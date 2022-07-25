Месть за удары HIMARS: РФ может бить по мостам через Днепр - эксперт

РФ может усилить ракетный террор, неисключил Михаил Самусь / The National Interest

В ответ на удары ВСУ по инфраструктурным объектам на временно оккупированных территориях россияне могут бить ракетами по мостам через Днепр.

Как заявил ТСН заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, в ситуации, когда наметилась задержка с поставкой немецких систем ПВО IRIS-T SLM, Украине необходимо получать больше установок NASAMS.

"Сейчас это было бы идеально. Они мобильны, очень компактные, их можно размещать, например, в районах, где находятся инфраструктурные объекты. Мостов через Днепр, которые выполняют важные функции, на самом деле не так много. И одесские порты сейчас будут под особым вниманием. Там тоже нужно размещать усиленную ПВО, расширять, потому что у России есть несколько тысяч ракет (старых, новых — не важно), и они ими могут наносить удары", — говорит эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что РФ будет настаивать на временном перемирии на юге, особенно с учетом ситуации, которая сложилась у рашистов возле Херсона.

"Они там находятся в очень сложной ситуации. Но до последних ударов HIMARS, думаю, российские генералы заверяли Путина, что ничего там страшного нет, что у них под контролем, просто пока битва за Донбасс, они не могут сконцентрировать силы на юге чисто физически. А как только закончат оккупацию Донбасса, перебросят войска и снова пойдут в Одессу. Сейчас российские генералы должны уже докладывать, что у них критическая ситуация, они могут оказаться в котле и нужно что-то делать", — добавил Самусь.

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Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях ипожаре в результате вражеского обстрела.

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