Мининфраструктуры передает 6 украинских дорог в частные руки

6 украинских дорог станут частными / УНИАН

В Украине начинается реализация государственно-частного партнерства на шести участках дорог, которые уже презентовали потенциальным инвесторам.

"6 участков дорог, отобранных для потенциальных пилотных проектов ГЧП, будут реализованы в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли... Вместе с Укравтодором, Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

По словам министра, речь идет о дорогах Харьков-Днипро-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (М-14); Киев-Житомир-Ривне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); Днипро-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11). Эти трассы соединяют 10 областей страны, поэтому более 12 миллионов граждан ощутят улучшение дорожной инфраструктуры.

"ГЧП - это не про платные автодороги, а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем", - подчеркнул министр.

Криклий подчеркнул, что перспективный проект позволит привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций для восстановления и обслуживания более 4 500 км дорог государственного значения.

"Все проекты предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20-25 лет. А это дополнительные инвестиции, которые в разы превышают первоначальные. Первые 6 пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств, и чтобы как можно больше украинцев почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры", - отметил чиновник.

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