"Могут не пустить в страну": украинцев предупредили о сроках действия COVID-сертификатов

В Минцифре рассказали о сроках действия COVID-сертификатов / Приложение ДІЯ

В приложении "Дия" действие COVID-сертификатов продлили на год вместо полугода. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал, могут ли возникать проблемы у людей с ними из-за изменения срока действия.

"Автоматически дата не изменится. Это важно, потому что COVID-сертификат, в отличие от паспорта, данные которого мы постоянно проверяем в реестре, содержит медицинские данные. И именно поэтому его надо заказать, то есть сделать запрос в Дии на его появление, после чего он сразу поступает на телефон. Плюс особенность COVID-сертификата в том, что он доступен офлайн на границе, поэтому там не может автоматически обновиться информация. Поэтому такой сертификат нужно будет перезаказать снова - только тогда дата подтягивается автоматически. То есть система работает так, что предыдущий сертификат удаляется и система заменяет его на новый", - рассказал Баник в интервью изданию Главред.

При этом он обратил внимание на то, что вакцина не во всех странах действует в течение года.

"Даже в пределах Европейского Союза есть страны, которые до сих пор не признали срок действия вакцины сроком 365 дней. Соответственно, прежде чем путешествовать, надо узнать не только о том, какие вакцины принимаются в определенной стране, но и каков их срок. Потому что если, например, Pfizer в Украине действует 365 дней, а приходится ехать в страну, где ее срок действия 180 дней и у тебя прошло уже 200, то, к сожалению, тебя могут не пустить в страну и придется ехать домой", - объяснил Баник.

Он отметил, что на сайте Министерства иностранных дел есть раздел, где они собирают информацию из всех стран.

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"К сожалению, в системе электронного здоровья до сих пор есть проблема (несмотря на то, что большинство ситуаций мы исправили еще во время бета-тестирования), которая связана с ошибками в данных - что-то не подтягивается или врач внес сведения о двух первых дозах вместо первой и второй. В данном случае Дия не может ничего с этим сделать - нам нужно, чтобы все данные были заполнены корректно. А для этого нужно обращаться в контакт-центр Минздрава, где врачи, имея данные доступа и электронные ключи, исправляют ошибки. И только тогда данные могут появиться в Дии", - подытожил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к усилению карантина. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан при проверке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.