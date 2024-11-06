'Мы достигли всех целей': ВСУ могут выйти из Курской области - что известно

Украине следовало бы вывести войска из Курской области из-за дефицита техники и боеприпасов на юге и востоке, отмечает военный эксперт.

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ВСУ могут выйти из Курской области - что известно / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ОК "Запад"

Кратко:

На пике операции ВСУ в Курской области, Украина контролировала до 900 кв. км. территории

В ходе боев ВСУ теряют личный состав и технику

Украине стоит вывести войска из Курщины и перебросить их на другие направления фронта

Силы обороны Украины провели блестящую наступательную операцию на территории Курской области России. Однако, пока украинские войска "топчутся на месте" и не могут расширить контролируемую территорию. Об этом в эфире "Суспільного" сообщил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, пиком этой операции стало расширение контролируемой территории до 900 кв. км.

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Ступак отмечает, что сейчас по данным аналитиков мониторингового проекта DeepState контролируемая Силами обороны Украины территория Курской области уменьшилась до 611 кв. км.

"На 30% мы территорию там потеряли из той, что контролировали ранее. А цена за эту операцию - очень большая", - отметил Ступак.

Он также отметил, что Украина также несет потери в живой силе и технике.

"Западные аналитики посчитали - здесь можно под сомнение ставить, но есть такие цифры: за три месяца этой операции Украина потеряла примерно 300 единиц разнообразной техники. Это пикапы, багги, тяжелая техника и прочее. То есть по 100 единиц каждый месяц мы там теряем", - прокомментировал Ступак.

Эксперт выразил мнение, что первая часть операции ВСУ в Курской области была достаточно удачной, ведь она смогла разрушить планы Кремля и существенно пополнить обменный фонд. Кроме того, эта операция показала миру слабость обороны России.

"Но сейчас мы остановились, топчемся на месте и я не вижу военного решения в этой операции дальше. То есть находимся там, потому что находимся... Тайминг очень важен. Когда наши военные зашли, были на пике, были все максимальные бонусы, которые можно было выдавить из этой ситуации, потом надо было торжественно под гимн Украины снимать флаг с города Суджи и сказать: мы достигли всех своих целей, выходим, а если будет необходимо мы сюда еще вернемся", - детализировал свое видение ситуации аналитик.

Он отметил, что Силы обороны удерживают Курскую область, но одновременно теряют восточные города Украины, в частности Покровскую агломерацию, которая до начала войны насчитывала 100 тысяч человек. Для сравнения, в Курской области, в Судже до войны проживало всего 5 тысяч человек.

По словам Ступака, наши военные на юге и востоке испытывают дефицит боеприпасов и тяжелой техники, поскольку главный приоритет сейчас - это Курская область, и все ресурсы направляются туда. По его мнению, более целесообразным вывести украинские силы с территории Курской области России.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский комментируя важность и детали проведения Курской операции отметил, что за последние 3 месяца потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека.

По словам командира отделения 24-й ОШБ Станислава Бунятова, российские войска снизили активность боевых действий на Курском направлении. Вероятно, это связано с перегруппировкой войск.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны, Силы обороны Украины смогли осуществить ограниченное продвижение на Курском направлении, в частности в районе города Суджа.

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