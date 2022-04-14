"Мы на телефоне все время": Данилко рассказал, как во время войны мама Сердючки помогает людям

Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки / instagram.com/v_serduchka/

Шоумен Андрей Данилко, более известен по сценическим псевдонимом Верка Сердючка, рассказал об Инне Белоконь, которая играет роль матери его героини.

В интервью YouTube-каналу "ДА! (World Fun)" шоумен отметил, что после нападения РФ на Украину она осталась в Полтаве.

"Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как не позвоню – она занята", – сказал он.

Ранее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

Читайте также"Люди переживают": Данилко признался, что после начала войны к нему обратились Вайкуле, Катамадзе и ГалкинТакже Данилко поддержал президента Украины Владимира Зеленского. На его страничке в Instagram появилось фото главы государства во время его визита в Бучу, где он увидел зверства российских оккупантов.

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