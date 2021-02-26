На Полтавщине в шаге от смерти нашли двух школьниц с порезанными запястьями

На Полтавщине две девочки порезали запястья и едва не умерли / УНИАН

В Миргородском районе Полтавской области возле учебного заведения нашли двух 14-летних девочек, которые порезали себе запястья.

Школьниц нашли в стрессовом состоянии и госпитализировали в четверг утром, 25 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Полтавщине, ссылаясь на сведения медиков.

В полиции добавили, что после госпитализации угроза для жизни девочек миновала, и они находились в удовлетворительном состоянии.

Начальник Миргородского райотдела полиции Андрей Тюков сообщил, что полиция выясняет, почему школьницы решили нанести себе вред.

"...полиция изучает причины и условия, которые подтолкнули учениц 8-го класса причинить вред собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения…", – добавил он.