На Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика, не подвезшего его мать

На Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика / УНИАН

В Ривненской области 26-летний парень избил водителя маршрутки, когда тот отказался подвезти его мать. Об этом сообщает портал ТСН.

Женщина пожаловалась сыну, что не дождалась маршрутку. Тот пришел в сельпо и увидел водителя этого автобуса. Мужчина решил выяснить с ним отношения, между ними произошла перепалка.

В ходе конфликта мужчина ударил водителя в лицо. Тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Теперь он в реанимации и за его жизнь борются медики.

Нападавшему грозит до двух лет заключения − в полиции открыли уголовное производство за непредумышленное нанесение телесных повреждений. Он сожалеет, что водитель пострадал.

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Напомним, ранее сообщается, что в Новой Каховке в маршрутке пассажиры устроили спор из-за карантинных требований о ношении медицинских масок. Один из мужчин пристал к женщине с маленьким ребенком, которая не придерживалась этого требования, принялся ей угрожать и размахивать руками. Приехав домой, женщина пожаловалась на попутчика мужу, и тот решил мстить.

Далее, муж приехал в ceлo Нoвыe Лaгepи, где и проживал обидчик его жены.

Затем мужчина пoдcтepeг противника нa улицe возле местного ДК и сильно избил.