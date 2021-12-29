НАБУ закончило расследование дела о завладении Януковичем Межигорьем

Межигорье / facebook.com/LlutsenkoYuri

Расследование о резиденции Межигорье завершено. Теперь она передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сказано на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Речь идет о расследовании по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына в завладении резиденцией путем злоупотребления своим служебным положением.

Действия Януковича квалифицировали по ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ("легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем"), ч. 5 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, а его сына - по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

"29 декабря 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд", - сказано в сообщении.

Следствие выяснило, что в течение 2002-2013 экс-президент вместе с сыном завладел земельным участком в 104,61 га, а также зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", и домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

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"25 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда предоставил разрешение на осуществление заочного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, что в конечном итоге позволило завершить следствие. Кроме того, обоим подозреваемым ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в Бюро.

Если суд докажет вину, то Януковичам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, после бегства из Украины против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.

4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.

19 января 2015 Печерский районный суд города Киева вынес заочное постановление об аресте Януковича.

27 июля 2015 Печерский районный суд Киева разрешил проведение Генеральной прокуратурой заочного расследования против Януковича.

14 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, постановил задержать Януковича с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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