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НАБУ закончило расследование дела о завладении Януковичем Межигорьем

29 декабря 2021, 20:55
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Дело расследовали с 2019 года.

Межигорье
Межигорье / facebook.com/LlutsenkoYuri

Расследование о резиденции Межигорье завершено. Теперь она передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сказано на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Речь идет о расследовании по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына в завладении резиденцией путем злоупотребления своим служебным положением.

Действия Януковича квалифицировали по ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ("легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем"), ч. 5 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, а его сына - по ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

"29 декабря 2021 года стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд", - сказано в сообщении.

Следствие выяснило, что в течение 2002-2013 экс-президент вместе с сыном завладел земельным участком в 104,61 га, а также зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", и домом №123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

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"25 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда предоставил разрешение на осуществление заочного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, что в конечном итоге позволило завершить следствие. Кроме того, обоим подозреваемым ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в Бюро.

Если суд докажет вину, то Януковичам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, после бегства из Украины против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.

  • 4 февраля 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины.
  • 19 января 2015 Печерский районный суд города Киева вынес заочное постановление об аресте Януковича.
  • 27 июля 2015 Печерский районный суд Киева разрешил проведение Генеральной прокуратурой заочного расследования против Януковича.
  • 14 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство Главной военной прокуратуры Украины, постановил задержать Януковича с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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