Население Украины за год резко сократилось

Население Украины сократилось / УНИАН

В 2020 году в Украине умерло 616,84 тысяч человек, что на 6,1% больше, чем в 2019 году.

При этом, как сообщают в Государственной службе статистики, смертность в шести месяцах 2020 года превышала аналогичные показатели 2019 года.

Так, в 2020 году в Украине родилось 293,46 тыс. человек, что на 5% меньше, чем в 2019 году.

С учетом ранее обнародованных данных, в декабре 2020 года зафиксирован значительный рост количества умерших по сравнению с декабрем 2019 года — на 42,9%, до 67,66 тыс. человек.

Декабрь стал шестым месяцем в 2020 году, когда количество умерших превысило аналогичные данные 2019:

первым был июнь с 8,4%,

вторым — август с 3,9%,

третьим — сентябрь с 15,4%,

четвертым — октябрь с 17,5%,

пятым — ноябрь с 35%.

Количество новорожденных в декабре 2020 года выросло по сравнению с декабрем 2019 года на 11,4% — до 24,56 тыс., тогда как в ноябре динамика была почти прямо противоположной — "минус" 11,7% — до 21,62 тыс.

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Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 января 2021 года оценивалось в 41 млн 588,35 тыс. человек, что на 314,06 тыс. или на 0,8% меньше, чем годом ранее.

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