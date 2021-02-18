Население Украины за год резко сократилось

В декабре смертность в Украине увеличилась на 43%.
В 2020 году в Украине умерло 616,84 тысяч человек, что на 6,1% больше, чем в 2019 году.
При этом, как сообщают в Государственной службе статистики, смертность в шести месяцах 2020 года превышала аналогичные показатели 2019 года.
Так, в 2020 году в Украине родилось 293,46 тыс. человек, что на 5% меньше, чем в 2019 году.
С учетом ранее обнародованных данных, в декабре 2020 года зафиксирован значительный рост количества умерших по сравнению с декабрем 2019 года — на 42,9%, до 67,66 тыс. человек.
Декабрь стал шестым месяцем в 2020 году, когда количество умерших превысило аналогичные данные 2019:
- первым был июнь с 8,4%,
- вторым — август с 3,9%,
- третьим — сентябрь с 15,4%,
- четвертым — октябрь с 17,5%,
- пятым — ноябрь с 35%.
Количество новорожденных в декабре 2020 года выросло по сравнению с декабрем 2019 года на 11,4% — до 24,56 тыс., тогда как в ноябре динамика была почти прямо противоположной — "минус" 11,7% — до 21,62 тыс.
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Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 января 2021 года оценивалось в 41 млн 588,35 тыс. человек, что на 314,06 тыс. или на 0,8% меньше, чем годом ранее.
Население Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- В октябре 2020 года в Украине зафиксирован крайне высокий прирост смертей среди населения страны.
- Две области Украины попали в список самых опасных регионов для путешествий в мире. По данным Travel Risk Map и международной организация International SOS, которая занимается вопросами безопасности и здравоохранения, уровень опасности в Донецкой и Луганской областях, где с 2014 года продолжается военная агрессия против Украины, оценивают как "чрезвычайный".