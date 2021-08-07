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"Не носить маски - преступление": эпидемиолог рассказал, почему Украина не готова к волне COVID-19

7 августа 2021, 07:38

Проблема несоблюдения масочного режима, только усугубляет ситуацию в канун начала новой волны коронавирус, говорит врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

коронавирус
Эпидемиолог рассказал, почему Украина не готова к волне COVID-19 / Фото Reuters

Cистема здравоохранения Украины оказалась не готовой к новой волне коронавируса COVID-19. Об этом заявил врач-эпидемиолог, основатель NEGIC и руководитель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

Он также указал на проблему несоблюдения масочного режима, что усугубляет ситуацию.

"Мы, к сожалению, не готовы. В последние два месяца мы видим уникальную ситуацию, когда министр здравоохранения в ручном режиме через Национальную службу здоровья прекращает финансирование некоторых инфекционных стационаров, которые себя великолепно зарекомендовали в течение 2020-2021 годов. Эта ситуация непонятна", – сказал Александрин.

Медик обратил внимание и на проблему несоблюдения гражданами масочного режима. По его словам, обычная медицинская маска является физическим барьером для вируса, которая защищает окружающих, а не самого человека. Таким образом, те, кто не носят маски или носят их неправильно, подвергают опасности других.

"Когда носят маски на подбородке, с открытым носом, открытым ртом, на ухе или в кармане, по моему мнению, как специалиста, как эпидемиолога – это сравнимо с уголовным преступлением. Они не считаются с обществом и являются жесткими нарушителями", – подытожил Александрин.

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Напомним, ранее эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал в Украине всплеск заболеваемости штаммом "Дельта" коронавируса COVID-19.

"К сожалению, охват вакцинопрофилактики у нас, особенно групп риска, ничтожно мал. Поэтому в Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже", - прогнозирует он.

коронавирус Андрей Александрин COVID-19
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