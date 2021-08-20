Новая волна COVID-19: в Кабмине предупредили об ужесточении карантинных ограничений

В Украине прогнозируют вспышку коронавируса / Фото Reuters

В Украине готовят меры из-за вероятного введения новых карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, правительство ведет соответствующую работу по подготовке к новым ограничениям.

Чиновник уточнил, что власти ведут аналитическую работу на тему распространения штаммов COVID-19 в других странах мира. Он также напомнил о том, что в Украине действует постановление Кабмина, согласно которому в стране есть четыре карантинных зоны и карантин продолжает действовать.

По словам министра Кабмина, Украина пока находится в зеленой зоне: "В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности".

Угроза распространения штамма Дельта

Немчинов подчеркнул, что в Украине есть несколько моделей развития ситуации с эпидемией коронавируса:

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оптимистическая;

пессимистическая;

посредственная.

Наиболее пессимистическая говорит о начале новой вспышки в третьей декаде сентября (при условии, если граждане будут игнорировать вакцинацию и не будут соблюдать масочный режим).

Оптимистичный сценарий предполагает ежедневное увеличение числа вакцинированных, соблюдение масочного режима и безопасной дистанции.

Немчинов отметил, что Украина не сможет избежать волны нового штамма.

"Но мы этого не сможем избежать, как не избежали большинство европейских и североамериканских стран, азиатских стран, где также на достаточно высоком уровне степень вакцинации населения. Заболевание омолаживается, в Украине уже вакцинируют подростков, потому что этот штамм "Дельта", в частности, поражает и младшее поколение, которое, даже бессимптомно болея, возвращается к распространению инфекции, заражению других людей", — добавил он.

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Напомним, ранее глава МОЗ Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.