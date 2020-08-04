"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле

Александр Лукашенко / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что никогда не пойдет на передачу земель сельскохозяйственного назначения страны в частные руки.

С таким заявлением он выступил в ходе послания парламенту и народу Беларуси.

"Мы никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда [земли - Главред]. Иди и работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст", — заявил он.

В качестве негативного примера он привел недавно принятый Верховной Радой Украины закон о рынке земли.

"Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал? Веками для Беларуси сельское хозяйство являлось традиционной сферой экономики. Можно сказать ‒ визитной карточной нашей страны", — сказал Лукашенко.

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При этом президент также отметил, что в последнее время жители других государств все чаще называют Беларусь IT-страной.

"Для IT-сектора созданы самые комфортные условия. А достигнутый успех — заслуга самих ребят. Они инициировали и подготовили декрет президента в 2017 году", — подытожил он.

Напомним, Лукашенко заявлял о том, что, помимо недавно задержанной под Минском группы российских наемников из ЧВК Вагнера, на юг Беларуси проникла еще одна группа - и правоохранители сейчас осуществляют ее розыск.