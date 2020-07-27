В Киеве выключили свет в некоторых районах: на дорогах коллапс из-за неработающих светофоров

В Киеве жители части районов сидят без света / фото: rbc.ua

В понедельник вечером, 27 июля, часть Киева осталась без электроэнергии. Остановились троллейбусы, перестали работать светофоры. Электроэнергия пропала около 19:00.

Об этом сообщает Информатор.

Если в Голосеевском районе свет пропал и через 10 минут включился, то часть Шевченковского, Печерского и Соломенского района по состоянию на 19:25 все еще обесточены.

В пресс-службе ДТЭК Киева сообщили, что электричество отключили из-за аварии. Подробностей нет. Обещают восстановить до 23:00.

В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

На станции метро Дружбы Народов тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Такая же ситуация на станции Печерская.

В ТЦ River Mall также перебои со светом. В кинотеатре Планета Кино сеансы под угрозой срыва.

Киевпасстранс сообщил о задержке движения троллейбусов маршрутов №№ 1,3,5,7,8,9,12,15,17,38,40,40к, 42д, 43,50.

Бессарабская пл., Лыбидская пл., Соломенская пл., Бульвар Дружбы народов, Железнодорожное шоссе — отсутствует напряжение в сети оператора городских электросетей.

Кроме того, из-за неработающих светофоров на дорогах — коллапс, регулировщиков нет.

Троллейбусы тоже остановились.

Троллейбусы в Киеве остановились / Информаторв

Пользователи прислали изданию фото неизвестного дыма над ТЭЦ.

Дым над ТЭЦ / Информатор

Напомним, Нацкомиссия по вопросам регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг выступает с инициативой разделения тарифа на оплату электроэнергии для населения. Планируется, что украинцы будут платить за свет на основе двух квитанций – за поставку и транспортировку электроэнергии по отдельности, так же, как сейчас платят и за газ. Об этом рассказал глава комиссии Валерий Тарасюк.

По его словам, подобным образом работают энергорынки всех государств, а услуги транспортировки и поставки ни в коем случае не должны быть монополизированы.