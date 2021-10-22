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Облако вулкана из Испании над Украиной: в Укргидрометцентре оценили опасность для людей

22 октября 2021, 17:48
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Спустя сутки загрязненный вулканом воздух должен уйти с территории Украины.

Вулкан Кубре-Вьеха
Извержение вулкана Кубре-Вьеха в Ла-Пальме началось еще 19 сентября / Reuters

Массы воздуха, загрязненного в связи с извержением вулкана Кумбре-Вьеха в Испании, циркулируют по Европе и уже оказались над Украиной, покрыв почти всю территорию страны. В облаке повышенный состав диоксида серы, однако, как уверяют специалисты, это не представляет опасности для людей.

Как сообщает ТСН, перемещение воздушных масс с последствиями извержения вулкана Кумбре-Вьеха в Испании, были показаны спутниковым мониторингом. Выяснилось, что вулканическое облако распространяется по территории Европы и уже оказалось над Украиной.Читайте также60 землетрясений в день и тонущие в пепле улицы: на Канарах извергается вулкан

Впрочем, в Укргидрометцентре утверждают, что такие воздушные массы для жителей Украины не опасны – для волнения нет причин. Облако циркулирует очень высоко и не оказывает серьезного влияния на воздух, который вдыхают люди.

Примечательно, что в связи с появлением такого облака мог выпасть слабокислый дождь, но он не опасен. Пока что специалисты осадков не прогнозируют.

Подчеркивается, что загрязненный испанским вулканом воздух должен уйти из Украины спустя сутки.

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Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарах

На острове Ла-Пальма, на Канарских островах в Испании, 19 сентября впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Вулкан считали спящим долгое время. Лавы продолжают движение.

Еще за неделю до того, как началось извержение, на острове, где живут около 85 тысяч человек, специалисты фиксировали повышение сейсмической активности. Были установлены подземные толчки магнитудой до 3,4.

Обвалилась северная сторона вулкана Кумбре-Вьеха, после чего извержение стало еще более быстрым и мощным.

По предварительным оценкам, лавой было уничтожено 742 гектара сельскохозяйственных угодий. Приблизительно 2 тысячи зданий оказались разрушенными. Около 7 тысяч человек эвакуировались.

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