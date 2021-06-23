"Очко и дупло": Гордон отличился новой идиотской шуткой

Гордона просят остановиться с подобными шутками / Скриншот

Журналист Дмитрий Гордон завалил Сеть своими "уникальными" шутками. На этот раз он поиздевался с российской блогерши Марьяны Ро.

В интервью с представительницей страны-агрессора в программе В гостях у Дмитрия Гордона собеседники заговорили о возрасте Марьяны и о том, что ей пора что-то менять в свой 21 год. И вот на риторический вопрос о переменах в жизни Марьяны Гордон и выдал: "Очко". На что та ответила: "Дупло".

О чем шутит Гордон:

Ранее он пошутил с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским об условиях содержания заключенных в исправительной колонии с личного опыта предпринимателя. В то время, когда Ходорковский сказал, что тюрьма – это барак, Гордон у него уточнил: "Обама?". "Ну, типа", - ответил россиянин.

Кроме этого, журналист отличается нецензурными высказываниями во время своих эфиров. К примеру, конфеты торговой марки Рошен, он называет "Говно в шоколаде" и как альтернативу предлагает украинцам сладости собственного производства – "Гордон в шоколаде".