ОГТСУ и Укртрансгазу следует рассматривать сценарий прекращения транзита газа из РФ – эксперт

Транзит газа / Reuters

Украине нужно рассматривать критический сценарий, при котором транзит российского газа через нашу страну будет остановлен в ближайшие месяцы.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в ходе ток-шоу Energy Freedom.

"Я бы рассматривал также и критический сценарий, что транзит будет нулевой… Мы находимся, по сути, в состоянии войны с Россией и для России это один из главных вопросов – оставить Украину без транзита", – сказал он.

Эксперт выразил сомнение, что существует план чрезвычайных мер на случай прекращения транзита российского газа через ГТС Украины, несмотря на высокий риск и реальность этой угрозы.

"Даже если Nord Sream-2 не будет сертифицирован и запущен в эксплуатацию, следует ожидать сюрприза от "Газпрома" в наиболее холодное время года, что мы останемся без транзита. Я бы на месте "ОГТСУ" и "Укртрансгаза" эти сценарии реально бы рассматривал, как абсолютно реалистичные, и готовился бы к ним", - отметил Владимир Омельченко.

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По его словам, на сегодняшний день объем транзита резко снизился, а в украинских подземных хранилищах в режиме таможенного склада находится много газа нерезидентов, который постепенно выводится ими за пределы страны.

"Если мы посмотрим статистику ОГТСУ, то у нас зашло на точку входа 88 (млрд куб м), а на точках выхода 98 (млрд куб м), то есть 10 миллиардов мы из хранилищ выкачали, потому что по-другому нельзя объяснить эти цифры", – добавил эксперт.

Омельченко уверен, что нужно готовиться к худшему варианту развития событий, а не ждать теплой зимы и надеяться на благосклонность соседнего государства.

"Менеджеры (ОГТСУ и Укртрансгаза – прим.) должны рассматривать также и критический сценарий, готовиться к этому, чтобы действия "Газпрома" по прекращению транзита нас не застали врасплох", – резюмировал он.

Напомним, в декабре 2019 года Россия и Украина подписали контракт о транзите газа до конца 2024 года. Общий объем транзита газа на этот период должен составить 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 гг. Доход от транзита российского газа с момента подписания последнего контракта упал в 2,5 раза с почти 3,4 млрд до 1,4 млрд долларов США.

С 1 октября этого года "Газпром" остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии, объем транзита газа для потребностей Венгрии составлял 4,5 млрд куб м. В результате уже в этом году вместо запланированных 40 млрд куб. м транзит составит порядка 38 млрд куб. м, отмечают эксперты.