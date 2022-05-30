Оккупанты РФ перебрасывают резервы и готовят штурм на трех направлениях

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На Слобожанском, Славянском и Лиманском направлениях российские оккупанты готовятся к наступлению, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Северском направлении, по данным, опубликованным в Facebook, оккупанты продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы с территории России приграничных районов, а именно населенных пунктов Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области и Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

"На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение возможных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории Российской Федерации", - добавили в Генштабе.

С целью снижения наступательного потенциала украинских войск оккупанты обстреливают позиции Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении активных действий они не проводили, основные усилия сосредотачивают на сдерживании действий украинских подразделений. Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

"На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. В направлении населенного пункта Курулька совершил попытку ведения штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции", - сообщили в Генштабе.

На Донецком направлении оккупанты, кроме артиллерийских обстрелов, нанесли авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары - в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

"На Лиманском направлении враг перегруппировывается и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные преграды", - говорится в сообщении.

На Криворожском направлении оккупанты осуществляют огневое поражение украинских войск артиллерией и ведут контрбатарейную борьбу.

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Оккупанты пошли на штурм на Донбассе

Кроме того, российские оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка.

"На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются", - отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестово.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и пополнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники", - добавили в Генштабе.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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