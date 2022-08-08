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Ослепляет войска РФ: оккупанты в панике после ударов ВСУ антирадарными ракетами AGM-88

8 августа 2022, 18:03

AGM-88 HARM предназначена для уничтожения или выведения из строя радиолокационных станций.

AGM-88
Ракета AGM-88 / Скриншот

На фронте Вооруженные силы Украины начали применять высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Это вызвало настоящую панику среди пропагандистов РФ, которые публикуют фото с осколками.

Как пишет The War Zone, ВВС Украины могли получили несколько советских истребителей из стран НАТО, которые прошли нужную модернизацию для пуска ракет HARM.

Еще один вариант — пуск ракеты с комплекса наземного базирования. Такие примеры уже были, в частности, ЦАХАЛ использовал корпус танка M4A1 Sherman для базы ракетной установки.

Ракета AGM-88 HARM

Является высокоскоростной антирадарной ракета, которая предназначена для уничтожения или выведения из строя радиолокационных станций.

Способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвимая для традиционных видов помех, типа выключения РЛС при обнаружении запуска ракеты, ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна её поразить даже если РЛС была выключена.

Отмечается, что применение ракет AGM-88 HARM имеет огромный вес из-за наличия российских средств ПВО малой и средней дальности очень близко к линии фронта. Антирадарные ракеты могут поставить под угрозу российские системы ПВО, что позволит Украине более эффективно применять авиацию и "ослеплять" ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. Есть серьезные результаты попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – отметила она.

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