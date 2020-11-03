Освобождение Маркива: Аваков поделился подробностями

С Виталия Маркива сняли все обвинения, поделился Арсен Аваков / УНИАН

В Италии апелляционный суд снял все обвинения с бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива.

Виталий Маркив полностью оправдан, рассказал глава МВД Арсен Аваков в эфире телеканала Україна 24.

Министр подчеркнул, что нацгвардеец более трех лет находился в тюрьме по ложному обвинению.

Собеседник добавил, что боец уже завтра – в среду, 4 ноября, может вернуться в Украину.

"Апелляционный суд полностью оправдал Виталия Маркива. В ближайший час-полтора мы поедем в тюрьму и заберем его оттуда. Я надеюсь, что завтра Виталий будет в Украине. Только что мы выслушали вердикт суда, с Виталия сняты все обвинения…", – сказал Аваков.

Напомним, поздно вечером 3 ноября стало известно, что в итальянском Милане апелляционный суд оправдал Виталия Маркива, боец Нацгвардии был освобожден.