Освобождение Маркива: Аваков поделился подробностями

Глава МВД анонсировал возвращение Маркива в Украину.
В Италии апелляционный суд снял все обвинения с бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива.
Виталий Маркив полностью оправдан, рассказал глава МВД Арсен Аваков в эфире телеканала Україна 24.
Министр подчеркнул, что нацгвардеец более трех лет находился в тюрьме по ложному обвинению.
Собеседник добавил, что боец уже завтра – в среду, 4 ноября, может вернуться в Украину.
"Апелляционный суд полностью оправдал Виталия Маркива. В ближайший час-полтора мы поедем в тюрьму и заберем его оттуда. Я надеюсь, что завтра Виталий будет в Украине. Только что мы выслушали вердикт суда, с Виталия сняты все обвинения…", – сказал Аваков.
Напомним, поздно вечером 3 ноября стало известно, что в итальянском Милане апелляционный суд оправдал Виталия Маркива, боец Нацгвардии был освобожден.
- Справка. Виталий Маркив был задержан при въезде в Италию 30 июня 2017 года.
- В Италии нацгвардейца обвинили в причастности к гибели в 2014 году на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.
- В 2019-м итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил наказание в виде 17 лет лишения свободы. МВД готовило апелляцию по делу Маркива.