Под Херсоном взяли в заложники пассажиров автобуса: СМИ узнали, чем все закончилось

На Херсонщине мужчина с ножом взял в заложники пассажиров автобуса, его уже задержали / УНИАН

В Херсонской области возле села Посад-Покровское Белозерского района (находится недалеко от Херсона) мужчина, который из Николаева ехал в рейсовом автобусе Одесса – Каховка, взял в заложники остальных пассажиров.

Инцидент произошел на трассе Николаев – Херсон, мужчина сказал, что подорвет всех, если его требования не будут выполнены, пишет newday.kherson.ua.

По его данным, один из пассажиров предложил злоумышленнику обговорить требования на свежем воздухе.

Журналисты выяснили, что на обочине захватчик начал махать ножом и порезал пассажиру пальцы на левой руке, а потом приехала полиция, которую вызвали свидетели.

Злоумышленник после задержания сказал, что является участником Операции объединенных сил, которая проходит на Донбассе. У него не нашли взрывчатку.