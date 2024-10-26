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Погибла девочка, есть пострадавшие: РФ ночью более 7 часов атаковала Киев - появились детали

Алёна Воронина
26 октября 2024, 09:22
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Тело погибшей 15-летней девочки нашли в квартире на 20-м этаже жилой многоэтажки после того, как туда попал вражеский дрон.
Атака на Киев вечером 25 октября
Атака на Киев вечером 25 октября/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на субботу, 26 октября, совершили атаку на Украину, запустив большое количество дронов. Захватчики атаковали, в частности, и Киев. Воздушная тревога в столице нашего государства звучала с вечера и в течение ночи - в целом ее продолжительность составляет более 7 часов.

Подробности удара рассказали в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что Силы обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали столице.

"Шестнадцатая воздушная атака на Киев в октябре. Этой ночью российская армия снова применила БпЛА. Они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На столицу Украины барражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Воздушная тревога в столице с вечера и в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась 7 с половиной часов. Силы Обороны обнаружили и обезвредили до десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

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В результате атаки оккупантов погибла 15-летняя девочка, шесть человек пострадали. Тело погибшей нашли в квартире на 20-м этаже жилой многоэтажки после того, как туда попал вражеский дрон.

"К сожалению, в городе не обошлось без жертв российской атаки. Погибла молодая девушка. В многоквартирном жилом доме в Соломенском районе были повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. В одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. В этом помещении позже спасатели и нашли тело погибшей. Соболезнования родным и близким. Всего из дома было эвакуировано более 100 человек. Пострадало 6 человек (из них 1 госпитализирован). Данные оперативной сводки обновляются и уточняются" - отметили в КГВА.

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