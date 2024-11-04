Попытается захватить 4 больших города: Коваленко назвал цели РФ до конца 2024 года

До конца года российские оккупанты могут развернуть основную фазу наступления на большой город, а также попытаются захватить еще ряд населенных пунктов.

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Коваленко назвал цели россиян до конца 2024 года/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, facebook.com/7channel.odessa

Коротко:

РФ будет пытаться захватить ряд населенных пунктов на Донбассе до конца года

Под более сильными атаками могут оказаться Курахово, Покровск, Торецк и Часов Яр

Российская оккупационная армия до конца 2024 года будет пытаться захватить ряд населенных пунктов. В частности, оккупанты могут осуществлять активные атаки на четыре города в Донецкой области.

Россияне с очень высокой вероятностью могут развернуть основную фазу наступления на город Покровск. Об этом сказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду.

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"Горячей локацией будет Курахово, которое россияне будут пытаться захватить до конца года. Это и начало наступательных действий на Покровск - есть очень высокая вероятность, что до конца года россияне развернут основную фазу наступления. Также они будут пытаться захватить до конца года Торецкую агломерацию и Часов Яр - именно такие задачи РФ в Донецкой области", - отметил Коваленко.

По его словам, на Лимано-Купянском направлении основная задача российских оккупантов после выхода на левый берег реки Оскол - движение на север и охват Купянска с трех направлений: северного, восточного и южного.

"При этом угроза для Харькова и Сум - исключительно террор гражданского населения, то есть системные удары с использованием соответствующей номенклатуры средств поражения. Однако угрозы захвата со стороны российских оккупантов для этих городов нет", - добавил он.

Кто такой Алексей Коваленко? Алексей Коваленко - кандидат биологических наук, популяризатор науки, автор научно-популярных книг и блога "Ботаник в кедах".

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Ранее Главред сообщал, что майор ВСУ назвал прогноз в случае потери Покровска. Сейчас "совсем плохи дела" на Покровском и Торецком направлениях, сказал Максим Жорин.

Также ранее в DeepState сообщали, что российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области. Также враг продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.

Напомним, сообщалось, что Украина может потерять контроль над Донбассом - аналитик раскрыл тревожный прогноз. Серьезная проблема территориальных потерь Украины - это дефицит кадров в Вооруженных силах.

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