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"Празднуйте, мы прикроем!" Воины ВСУ, защищающие Украину на Донбассе, поздравили с праздниками

31 декабря 2021, 13:53
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Военные верят в победу Украины и желают украинцам благополучия.

Танк ВСУ
ВСУ защищают Украину в новогодние праздники / УНИАН

Воины Вооруженных сил Украины поздравили соотечественников с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Они пожелали украинцам мира, счастья, здоровья и благополучия. Военные продолжают стоят на страже безопасности страны и в новогодние праздники.

Видео с поздравлениями бойцов Операции объединенных сил на Донбассе опубликовано штабом ООС в социальной сети Facebook. Военные призывают спокойно отмечать новогодние праздники.

"Воины операции Объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Празднуйте, мы прикроем!" – указано в описании к видеоролику.

Военнослужащие приветствовали украинцев, желая им мира, добра, счастья и здоровья.

"Поздравляю всех с Новым годом и приближающимися праздниками и желаю мира в вашем доме", - сказал военнослужащий по имени Владислав.

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Другой военный пожелал украинцам мира, тепла, семейного согласия и веры в победу Украины.

"Мы – украинцы, я горжусь тем, что я украинец. Желаю нам мира и покоя над нашим небом", - сказал военный.

Война на Донбассе

Вооруженное противостояние между силами ООС и российскими гибридными войсками "ЛДНР" продолжается с весны 2014 года. Ряд районов Донецкой и Луганской областей остаются под контролем россиян и боевиков.

Новогодние праздники в Украине

Напомним, 31 декабря 2021 года в Украине и большинстве стран мира встречают Новый год.

7 января Православная церковь и украинские греко-католики празднуют Рождество Христово.

Выходными будут 1,2,3, а также 7,8,9 января.

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