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"Придурошная, бл*дь": в Киеве женщины подрались в трамвае из-за отсутствия маски

9 ноября 2020, 04:26

Две женщины устроили драку из-за отсутствия у одной из них защитной маски.

Драка, девушки
/ vistanews.ru

В одном из киевских трамваев две женщины устроили драку из-за отсутствия у одной из них защитной маски.

Видео опубликовано ресурсом Kievmap в Telegram.

Одна из дам прижала другую к сидениям и нещадно терзала визави за волосы и за одежду. В конце концов мужчины разняли драчливых пассажирок, причем поверженной даме, которая была без маски, предложили сидеть тихо и не высовываться.

Итог инцидента не известен, однако победительница, судя по видео, направилась к выходу, тогда как проигравшая осталась в трамвае.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве девушку без маски пассажиры силой не пропустили в трамвай.

Девушка без маски попыталась зайти в транспортное средство, но один из пассажиров сразу начал выталкивать ее ногами.

новости Киева драка трамвай карантин в Украине
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