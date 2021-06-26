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Приводят к удушью: в Кирилловке отдыхающие жалуются на укусы опасных насекомых

26 июня 2021, 21:18

Укусы сколопендры очень болезненные. После них может появиться сильная головная боль, высокая температура, дрожание рук и ног.

В Одесской области жалуются на опасных насекомых

В Одесской области на популярном курорте в Кирилловке отдыхающие жалуются на опасную кольчатую сколопендру. Это насекомое может вызвать сильный ожог и аллергическую реакцию, пишет Обозреватель.

Укусы сколопендры очень болезненные. После них может появиться сильная головная боль, высокая температура, дрожание рук и ног.

Ядовитые сколопендры были распространены на юге Европы, в Африке и Южной Америке. Всего есть больше 600 видов ядовитых многоножек. В Украине они появились из-за повышения температуры воздуха. Сколопендра размером 10-15 сантиметров, может достигать 20-30 сантиметров. Она быстро бегает и легко проникает в любые щели.

Укус кольчатой сколопендры очень болезненный, вокруг места быстро возникают воспаление, отек, покраснение. Также поднимается температура, болит голова, ломит суставы, могут начаться галлюцинации, развиться разные проявления аллергии, в том числе и удушье.

Первая помощь при укусе сколопендры

Пораженное место промойте содовым раствором, а также протрите спиртом. Затем его необходимо охладить. Также примите любой антигистаминный препарат. Температуру и головную боль лечите симптоматически.

Если на второй день вам станет хуже, то обратитесь к врачу. К слову, маленьких детей или аллергиков нужно госпитализировать сразу же после укуса.

укус Одесская область насекомые Кирилловка
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