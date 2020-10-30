Прогноз погоды на выходные: в Украину идет резкое похолодание

Украину на выходных зальет дождем / УНИАН

Погода в Украине ​на выходные 31 октября и 1 ноября будет дождливой с сильным ветром. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, тепло в Украину вернется не скоро.

Погода на субботу, 31 октября

По прогнозам синоптиков, на западе страны температура воздуха днем будет достигать от 7 до 12 градусов выше нуля, а ночью от 3 до 6. На востоке и в центральных областях ожидается от +9 до +14 днем и от +4 до +11 ночью. На севере страны днем от 7 до 10 градусов выше нуля, а ночью – от +3 до +7. На юге днем от +11 до +14, а ночью – от +6 до +11.

В Киеве в течение этих суток, как и по всей стране, будет дождливо. Температура воздуха днем составит от +7 до +9, а ночью – от +5 до +7.

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Погода на воскресенье, 1 ноября

Синоптики прогнозируют, что на западе страны ожидается от 7 до 12 градусов выше нуля днем и от 3 до 6 градусов ночью. На севере днем от +7 до +10, а ночью – от +3 до +7.

В центральных областях днем ожидается от 8 до 11 градусов тепла, а ночью – от 4 до 7. На востоке днем от +9 до +14, а ночью – от +4 до +11. На юге днем от +10 до +14, а ночью – от +5 до +7.

В Киеве 1 ноября тоже будет дождливо. Температура воздуха днем составит от +7 до +9, а ночью – от +5 до +7.

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