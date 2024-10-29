'Просачиваются' группами: россияне закрепляются на направлении Часового Яра

Оккупанты закрепляются на некоторых участках города.

https://glavred.info/ukraine/prosachivayutsya-gruppami-rossiyane-zakreplyayutsya-na-napravlenii-chasovogo-yara-10609385.html Ссылка скопирована

Ситуация возле Часового Яра / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap.live

Главные тезисы командира:

Россияне зашли в пригород Часового Яра

ВСУ удается сдерживать врага

Армия страны-агрессора России "просачивается" малыми группами - по 1-2 человека, в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Об этом рассказал командир роты охраны 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений Мартынец в эфире "Киев24".

"Да, они имеют успех на направлении Часового Яра. Но они зашли в пригород. Они заходят по 1-2 человека", - сказал он. видео дня

По его словам, оккупанты в каких-то местах закрепляются, а где-то - втягиваются.

"Но в настоящее время успеха в Часовом Яру у них пока нет. Надеюсь, так будет и в дальнейшем, пока мы сдерживаем врага в том направлении. Мы лучше знаем местность, чем они. Поэтому у нас есть свои преимущества", - подчеркнул Мартынец.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать ситуацию в Торецке, продвижение оккупантов в городе остановлено.

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что задача российских сил вблизи Кругляковки на Купянщине заключается в том, чтобы закрепиться на левом берегу реки Оскол для дальнейшего расширения плацдарма.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области. Он отметил, что враг нарастил свои усилия после захвата Угледара.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред