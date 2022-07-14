Путин не отказался от идеи сменить власть в Украине - Кочетков

Владимир Путин хочет сменить власть в Украине / УНИАН

Стратегические намерения путинского режима остаются неизменными: уничтожение суверенитета Украины, свержение власти, замена ее на пророссийскую, захват новых территорий, а не только Донбасса и южных областей. Однако катастрофический для российского общества и экономики ход боевых действий вносит коррективы в ближайшие планы российского руководства и вынуждает к непубличным переговорам с США и НАТО. Источники, приближенные к центрам принятия решений в рф, сообщают, что накануне Мадридского Саммита НАТО российские дипломаты получили задачу достичь определенного согласования позиций с Североатлантическим союзом, пишет Телеграф.

Как пишет политический аналитик Александр Кочетков, россия готова пойти на частичное выведение российских войск из оккупированных территорий Украины, кроме Крыма, в обмен на смену политического руководства в Киеве. Об этом, по его данным, было подчеркнуто во время крайнего разговора, который состоялся 26 июня, между председателем Службы внешней разведки рф Сергеем Нарышкиным и директором Национальной разведки США Эврилом Хейнсом. Тем не менее, США категорически отвергли любые предложения, которые предусматривали смену политического руководства Украины.

Из разных источников поступают подтверждения того, что в Вашингтоне российские предложения отвергли, несмотря на существенную эскалацию на фронте, которая в этот период как раз проходила на востоке Украины. И хотя украинские Вооруженные Силы вынужденно отступили из Северодонецка и Лисичанска, по всей линии фронта начались успешные попадания по складам боеприпасов и командным пунктам оккупантов.

Получив такой недвусмысленный ответ, путин 7 июля делает уже ставшее мемом заявление о "мы еще не начинали по-настоящему". Сразу после этого россия активно содействует раскрутке скандала вокруг заявлений Виктории Спартц, чтобы, используя политическое противостояние в США, нанести репутационные потери Украине. Также ряд публикаций в западных СМИ, включая печально известную публикацию в Financial Times, имели целью продемонстрировать Вашингтону, что россия может влиять на внутриамериканскую повестку дня. Параллельно продолжается демонстрация готовности к уступкам, как в переговорах по зерну, так и по уменьшению интенсивности боевых действий.

Александр Кочетков прогнозирует, что "рф намерена до августа-сентября 2022 года полностью захватить Донбасс и предложить Украине мир на своих условиях. Такие сроки связаны с намерением провести 11 сентября референдум о вхождении Херсонской области и так называемых днр и лнр в состав рф. В случае, если Украина и Запад откажутся менять власть в Украине, а попытки физического устранения Владимира Зеленского снова терпят неудачу, россия готова путем мобилизации всех человеческих и материальных ресурсов (в том числе и стран ОДКБ) захватить как можно большую территорию Украины, параллельно рассчитывая на большую уступчивость европейцев из-за приближающейся зимы и потребности в российских энергоресурсах".

Также в этих планах учитывается фактор американских выборов и наличие "друзей путина" в обоих лагерях американского политикума и использование американского фактора в давлении на Украину.

По информации разных источников, окончательную стратегию дальнейших действий путин будет определять после завершения июльско-августовской кампании на территории Донецкой и Луганской областей плюс юг Украины, чтобы иметь понимание ресурсов, которые у него будут на тот момент в наличии. Также будет постоянно активен переговорный трек, как наглядная альтернатива картинке "кровавой бани", которую путин надеется создать. Но поскольку сценарий переговоров с РФ на их условиях для запада и Украины неприемлем, наиболее вероятна существенная эскалация в ближайшее время и полное истощение ресурсов на ведение активных боевых действий рф максимум до конца текущего года.